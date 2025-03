Denver ponovo nemoćan bez Nikole Jokića: Deni Avdija rekordom karijere u NBA srušio Nagetse

Nikola Jokić ponovo nije igrao, a Denver je bez njega na terenu ponovo upisao poraz. Ovog puta Portland je slavio na domaćem terenu.

Denver je vezao drugi poraz i jasno je da tim iz Kolorada teško funkcioniše kad na terenu nema svog MVP - Nikolu Jokića... Ovog puta Portland je bio bolji 128:109, a domaći tim vodio je Deni Avdija koji je odigrao najbolji meč u ovoj sezoni, ali i u karijeri i ubacio 36 poena za 38 minuta na parketu.

Izabranici Mejkla Melouna dobro su krenuli - u prvoj dionici do poena su dolazili u serijama, dok bi Portland tek povremeno prekidao niz rivala. Bilo je uspjeha za tim iz Kolorada sve do poluvremena, ali je početak treće četvrtine bio prekretnica. Tada je Deni Avdija bio ključan faktor svog tima, pošto je u seriji od 14:0 on ubacio tačno polovinu i njegov tim je tada prešao u vođstvo (76:67).

Borio se Denver u nastavku, uspijevao da smanji zaostatak i čak izjednači (80:80), Gordon i Braun su pogađali, ali to nije bilo dovoljno za preokret. Denver je ponovo igrao oslabljen, na terenu nije bilo Nikole Jokića, ali je Meloun, ipak, mogao da računa na Kristijana Brauna, Džamala Mareja i Arona Gordona koji su, takođe, bili pod znakom pitanja.

Gordon je i ponovo vodio tim, ubacio je 23 poena, uz sjajne procente šuta iz igre (6-10). Slijedio ga je Vestrbuk sa 18, Porter sa 17, dok je Braun ubacio 15, a Marej 10 i to za 35 minuta igre, što se znatno osjetilo u igri Denvera.

Na drugoj strani Deni Avdija je bio izvrstan, ubacio je 36 poena, uhvatio osam lopti i podijelio sedam asistencija. Iz igre je pogodio 12 od 16 puta (75 posto), za dva je šutirao 8-10, a sa distance 4-6. Portland je vezao četvrtu pobjedu i vidjećemo da li će moći da nastavi u sjajnom ritmu koji je imao krajem januara i početkom februara kad je vezao svoj najduži niz u sezoni od šest trijumfa.

Rezultati:

Vašington - Orlando 105:120

Minesota - Nju Orleans 134:93

Oklahoma - Šarlot 141:106

San Antonio - Filadelfija 128:120

Majami - Hjuston 98:102

Dalas - Detroit 123:117

Juta - Boston 99:121

Finiks - Klivlend 123:112

Portland - Denver 128:109

Klipesi - Memfis 128:108







Standings provided by Sofascore

