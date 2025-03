Tadić i Vidić najavili gostovanje Radnika: "Ništa još nije gotovo, moramo da budemo ozbiljni"

Pomoćnik u stručnom štabu Sloge Anđelko Tadić i napadač Dejan Vidić najavili meč sa Radnikom.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Fudbaleri Sloge iz Doboja nalaze se u sjajnoj formi čiji nastavak će tražiti u subotu kada će na dobojskim Lukama gostovati ekipa Radnika.

Bijeljinci su u Doboju gostovali i prije dvije sedmice, a tada je rezultat glasio 1:0 u korist domaćina.

Asistent u stručnom štabu Nedima Jusufbegovića, Anđelko Tadić zadovoljan je trenutnom formom Sloge koja je u posljednjih osam kola ubilježila sedam pobjeda i jedan remi.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

„Možemo reći da smo zadovoljni jer smo cijeli jesenji dio prvenstva bili u zoni ispadanja, a onda smo pred kraj tog dijela ušli u seriju od tri pobjede i nastavili u tom ritmu u nastavku sezone. U zadnjih osam utakmica imamo sedam pobjeda i jedan remi što nas je dovelo na petu poziciju. Sigurno da smo sada mirni i rasterećeniji. Međutim, nema opuštanja ni jedne sekunde. Mi u stračnom štabu nastojimo da držimo igrače budnim i stalno na oprezu. Pokušaćemo da izguramo ovo do kraja kako treba“, kaže Tadić.

O subotnjoj utakmici Tadić je poručio:

„Bila je to izuzetno teška utakmica i nije bila lijepa za gledanje. Iskoristili smo tu našu priliku i zabilježili pobjedu. Bili smo pod moranjem da dobijemo tu utakmicu. Sada smo u dosta povoljnijoj situaciji u odnosu na tu utakmicu i mislim da neće biti tolikog pritiska. Ništa nije gotovo i dalje moramo da budemo ozbiljni te moramo da i dalje maksimalno ozbiljno pristupamo svakoj utakmici. Nadam se da će igrači to na najbolji način prihvatiti i dati sve od sebe da nastavimo pobjednički niz.“

Ono što je svakako dobra vijest za Jusufbegovića i njegov stručni šta je da su svi igrači zdravi, a oni koji su bili povrijeđeni se vraćaju na teren.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Napadač Sloge Dejan Vidić očekuje težak meč, a osvrnuo se i na prethodni duel.

„Igrali smo sa Radnikom prije dvije nedjelje, bila je to teška utakmica. Mislim da smo veoma oprezno ušli u tu utakmicu i mi i oni. Mi smo imali imperativ pobjede kao i oni. Mislim da je ta neka naša veća želja u tom trenutku odlučila da mi na kraju uzmemo sva tri boda. Moglo je da ode na drugu stranu vrlo lako. Da se završilo i 0:0 ne bi bilo nezasluženo. Sigurno da nas čeka teška utakmica to je kvalitetan protivnik. Ne bih nikoga da izdvajam ali to je zaista tim sastavljen od dobrih igrača. Dobro su vođeni od šefa struke tako da očekujem utakmicu nalik onoj prošloj“, rekao je Vidić.

Meč u Doboju se igra u 13.30 časova, a pravdu na ovom susretu će dijeliti Irfan Peljto.

Premijer lige BiH 23. kolo

Sutra:

Zrinjski – Sloboda (16.30)

Široki Brijeg – Velež (18.30)

Željezničar – Posušje (20.45)

Subota:

Sloga – Radnik (13.30)

Sarajevo – Igman (16.00)

Borac – GOŠK (20.45)