"Mislio sam da ovaj sigurno može da prođe": Željko Obradović preuzeo odgovornost za Partizanov kraj u Evroligi

Trener Partizana ocijenio je čitavu sezonu u Evroligi poslije bolnog poraza od Real Madrida u Beogradskoj areni.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Partizan se oprostio od Evrolige bolnim porazom od Real Madrida, košem uz zvuk sirene, u utakmici poslije koje je trener crno-bijelih Željko Obradović bio ponosan na borbu svog tima.

Na konferenciji za novinare ukazao je na to da je njegov tim u završnici ostao bez zapaženih visokih igrača, Brendona Dejvisa i Alekseja Pokuševskog, što je bio veliki problem u borbi protiv meč-vinera, centra gostiju Valtera Tavaresa.

"Igrali smo veoma dobro, sami sebe smo uveli u problem u završnici u kojoj smo izgubili. Imali smo velike mogućnosti da privedemo utakmicu kraju i da je dobijemo. Nažalost, nismo. Nije odlučila samo ta lopta, bilo je i drugih situacija", rekao je on na konferenciji za novinare.

Uz zahvalnost publici za podršku čitave sezone, Obradović je naglasio da je Tavares koji godinama pravi razliku u Evroligi.

"Real Madrid se digao, to je tim koji ima kvalitet i po meni ne samo da su konkurenti za Fajnal-for, već su i među prva tri favorita da osvoje Evroligu. Uzmite i stavite Tavaresa u bilo koji tim, taj tim postaće favorit za osvajanje Fajnal-fora. Igrali smo protiv njih na jedini način koji je bio mogući. Bilo je dekocentracije u odbrani, a bilo je i dobrih stvari. Ako na kraju ostanete bez Dejvisa i Pokuševskog, koji su odigrali kako su odigrali i dobili pete faulove, ispadne kako ispadne. Ne bi bilo fer da pričam o igraču koji je povrijeđen, a koji je prvi centar i nema ga već nekoliko utakmica", kazao je Obradović, misleći na Tajrika Džounsa.

"Nema smisla porediti, prvi nisam zadovoljan"

Izvor: MN PRESS

Bio je upitan Željko Obradović za to što je Partizan završio Evroligu sa identičnim skorom kao prošle sezone, 16-18. Tada je to bio učinak dovoljan za 11. poziciju, ove sezone su crno-bijeli na 12. mjestu tabele nakon jako loše završnice takmičenja i šest poraza u posljednjih sedam kola.

"Porediti ovu i prošlu godinu nema smisla. Mislio sam da ovaj tim može sigurno da uđe u nastavak takmičenja, kroz Top 8 ili Top 10 i u tom smislu prvi nisam zadovoljan i to sam već rekao. Ako izvučemo podatke o povredama, došli bismo do nevjerovatnih brojki o tome koliko smo imali povreda i bolesti. Nevjerovatno je to da kada smo imali strašno velike probleme, igrali smo dobro i pobjeđivali. Analiza će se izvršiti na kraju sezone. Odgovornost je uvijek na treneru, nikad nismo drugačije ni govorili", dodao je Obradović.