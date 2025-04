Partizan uz zvuk sirene izgubio od Real Madrida: Bolan poraz za kraj Evrolige!

Partizan pao protiv Real Madrida za kraj Evrolige (91:89). Valter Tavares utišao Arenu.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana poraženi su od Real Madrida sa 91:89 u posljednjem 34. kolu Evrolige.

Od početka utakmice videli smo egal u Areni, koji je trajao sve do kraja prvog dijela utakmica. Partizan i Real su se smjenjivali u vođstvu, a crno-bijeli su u dva navrata imali plus tri. Gosti su imali spremne odgovore i zahvaljujući poenima Muse i skoku Serža Ibake vodili na poluvremenu sa 48:46. Odličnom odbranom u nastavku, koja je bila nagrađena i pogođenim trojkama, Partizan je došao na plus deset za erupciju navijača u Beogradskoj areni.

Pametnom i borbenom igrom crno-bijeli su na krilima Brendona Dejvisa odigrali sjajnu treću dionicu koju su riješili su svoju korist sa 74:65. Sa odličnom energijom i dobrom odbranom Partizan je otvorio i četvrtu dionicu. Serhio Ljulj je ponovo ušao u konflikt na parketu, ovoga puta sa Arijanom Lakićem, međutim nije dobio nesportsku ličnu grešku. Crno-bijeli su u finišu meča isputili plus devet, neshvatljivim greškama i poklonili gostima 20. pobedu. Karlik Džons prvo promašio šut za pobjedu, izgubio loptu, ali se i iskupio košem za 89:89. Tačku na trijumf Reala stavio je Valter Tavares košem u posljednjoj sekundi - 91:89.

Partizan je utakmicom protiv Reala okončao nastup u Evroligi na 12. mjestu sa učinkom 16-18. Crno-bijele je na tabeli tako prstigla Olimpija Milano pobjedom na svom parketu nad Baskonijom 111:89.