Satima "maltretirali" Novaka Đokovića: Sramota šta je doživio zbog skandalozne odluke domaćina

Novak Đoković čekao je cijele noći i na kraju nije izašao na teren. Nedopustiv tretman najvećeg tenisera svih vremena.

Novak Đoković sigurno neće zaboraviti maltretiranje koje je doživio prošle noći u Majamiju. Njegov meč je najprije bio zakazan za noćni termin, odnosno u 1.30 časova prema vremenu u Srbiji, a tokom noći je pomjeran sve do 3.30, pa za 3.45, što je skoro 23 časa prema satnici na Floridi. Na kraju je u zoru u Srbiji stigla informacija - Novak igra tek u petak uveče.

Đoković i Amerikanac Sebastijan Korda čekali su doslovno cijeli dan da zaigraju oko 23.30 časova, ali im to nije dozvoljeno zbog zabrane da poslije 23 časova počinju mečevi. To je dozvoljeno samo u izuzetnim situacijama, a procijenjeno je da njihov meč osmine finala Majamija to nije, pa su zato neobavljenog posla morali nazad u smještaj, na odmor do sutra uveče.

Kako je nastala ovakva situacija? Tako što su organizatori skandaloznom odlukom zakazali čak pet mečeva na istom terenu i ostavili Đokovića i Kordu da čekaju dok svi budu odigrani. I nevjerovatno zvuči da nijedan od tih mečeva nije pomjeren na drugi teren, niti je nađen kompromis koji nije neuobičajen, da Srbin i Amerikanac ipak izađu na teren.

Zvanično, razlog je to da su Džesika Pegula i Ema Radukano igrale svoj meč u tri seta i da je to trajalo i poslije 23 časa. Nakon toga je donijeta odluka da se Đoković i Korda spakuju i odu.

"Saznali su 20 minuta ranije i samo su otišli"

"Ovo se dugo 'kuvalo' i ovi momci su dugo sjedili i čekali da igraju. Moj jedini problem sa ovim je da ne postoji izuzetak od pravila, jer nijedan od njih dvojice ne igraju sutra. Ovo je bila situacija u kojoj ih je trebalo pustiti da igraju ako su željeli da igraju. Ako jedan nije želio, onda se ne igra. Tako bih ja to uradio i čudi me da pravila nisu napisana na taj način", komentarisao je tu odluku Pol Anakone, bivši američki teniser i trener Tejlroa Frica, koji je svojevremeno trenirao Pita Samprasa, Tima Henmana, Rodžera Federera...

"Moje jedino viđenje je da oni sutra ne igraju i ne bi morali da se vraćaju. Ako ne žele da igraju, ne moraju, ali ako žele, pustio bih ih. Ovo je mogla biti situacija u kojoj ste mogli da ih pustite da odluče. Saznali su za ovo 20 minuta pred meč i doslovno su samo otišli. Ako u tom trenutku razgovarate sa njima, onda je to teško i za navijače, još je ljudi koji sjede i misle da će da gledaju Novaka. Jeste noćna mora ako bi taj meč trajao do 3 sata ujutru i ako bi morali da igraju sutradan, ali ako sutra nemaju meč, onda bih ih pustio da odluče", dodao je on.

Tako se ne ophodiš prema najvećem

Novak Đoković u Majamiju

Ta sramotna odluka među Novakovim fanovima tumačena je i kao vid osvete ATP-a na tužbu koje je Đokovićevo udruženje tenisera ("PTPA") podnijelo protiv vodećih teniskih tijela. I da se ne zalazi toliko duboko u motive i da se ne učitavaju teorije zavjere, očigledno je da se dogodio potpuni previd na veliku štetu dvojice tenisera među kojima je jedan aktuelni rekorer turnira zajedno sa Andreom Agasijem.

I sigurno je to da će Novak imati šta kaže o ovom slučaju kada se bude obratio javnosti poslije meča protiv Korde, kako god on bio završen.

Podsjetimo još jednom, Đoković i Korda igraće u četvrtak oko 22 časa.

