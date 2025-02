Kristijano Ronaldo opet hvalio sam sebe: Javio mu se Benzema, nije mogao više da ćuti

Karim Benzema reagovao nakon što je Kristijano Ronaldo tvrdio za samog sebe da je najbolji svih vremena.

Kristijano Ronaldo je jedan od najvećih fudbalera svih vremena, ali koliko god to bila činjenica - nikome nije simpatično što obožava sam sebe da hvali. Tako je bilo i u posljednjem intervjuu za španske medije, gdje je Ronaldo samog sebe nazvao "najkompletnijim igračem svih vremena", što bi bilo u redu da dolazi od nekog njegovog prijatelja, rivala...

Ovako kada ide i sam sebe hvali, zna da iritira, pa su ove Ronaldove riječi iznervirale njegovog kolegu Karima Benzemu s kojim je igrao u Real Madridu: "Mislim da sam najkompletniji igrač koji je ikada postojao. To je moje mišljenje. Može da se kaže da je i to stvar ukusa, ali mislim da sam to ja. Radim sve u fudbalu. Dobro igram glavom, dobro izvodim slobodne udarce, dobro šutam lijevom nogom, brz sam, snažan sam, dobro skačem", rekao je Ronaldo i tu nije stao.

"Ukus je jedna stvar, reći ovo ili ono, preferirati Mesija, Pelea ili Maradonu, čujem to i poštujem, ali reći da ja nisam kompletan je laž. Ne vidim nikoga boljeg od sebe i kažem vam to iz srca", poručio je Portugalac i time "stao na žulj" Benzemi koji nije mogao da mu prećuti.

Upitan za njegove riječi, Benzema je rekao da se ne slaže sa Kristijanom, kazavši da čak nije "ni najbolji Ronaldo" što će ga tek posebno zaboljeti: "Kao prvo, Kristijano je izvanredan igrač. On je vrhunski igrač. Ali najveći svih vremena?", zapitao se Benzema u intervjuu za brazilski TNT i potom dodao ko je za njega ipak veći i uspješniji u svakom smislu: "Pa, naravno pravi Ronaldo, onaj iz Brazila".

Kristijano Ronaldo i Karim Benzema su inače proveli zajedno devet godina u Real Madridu i osvojili su sve što se može osvojiti, između ostalog i četiri pehara Lige šampiona. Kada je Ronaldo otišao, zapravo je tek tada Benzema dobio poštovanje koje je zaslužio i postao je najbolji igrač Real Madrida, pa mu je pripala i "Zlatna lopta" 2022. godine.

Trenutno objica igraju u Saudijskoj Arabiji i bore se za mjesto prvog strijelca. Ronaldo i Benzema su na po 16, a Mitrović je na 12, s tim da je dosta propustio zbog povrede.