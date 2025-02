Kristijano Ronaldo napunio 40 godina i svi pričaju o njegovoj torti: Plesao oko nje, ali da li će je probati?

Kristijano Ronaldo duvao svjećice na rođendanskoj torti koju mu je pažljivo pripremio klub.

Izvor: Instagram/ahmad24_22/alnassr

Kristijano Ronaldo proslavio je 40. rođendan u Saudijskoj Arabiji, žurkom na kojoj je plesao kraj torti i duvao svjećice igrajući u ritmu glasne muzike. Slavni Portugalac uživao je u društvu najbližih i bilo je očigledno koliko mu prija da se provodi, kao što mu i dalje prija da igra, jer je za Al-Nasr dao 23 gola ove sezone na 25 utakmica, dok je jesenas u Ligi nacija postigao pet golova za Portugal u sedam utakmica.

Nema namjeru da stane Portugalac i to je više nego očigledno odavno, još od kada je ušao u veteranske godine spreman da traje na terenu sve dok mu tijelo dozvoljava. Poznato je da fanatično vodi računa o tome kako i koliko trenera, kako i šta jede, pa su se mnogi pitali dok su gledali ovaj klip da li će Ronaldo i da pojede tortu oko koje je plesao.

Vjerovatno su ga Saudijci ovog puta "natjerali" da proba bar jedno parče, jer su je za njega pažljivo pripremili. Na njenom vrhu je Ronaldova silueta u karakterističnoj pozi, pokušaju šuta makazicama u dresu Al-Nasra, a pod njom su detalji iz Ronaldove karijere još od djetinjstva i njegove slike u dresu Nacionala iz Funčala. Oko torte je poređano pet jestivih zlatnih lopti, a klub je uz Ronaldovu fotografiju u trenutku u kojem prima taj poklon ostavio poruku: "Radost izgleda dobro na njemu".

Upravo u tome da ne jede slatko krije se jedna od tajni njegove dugovječnosti i poznato je da se Ronaldo drži pravila od šest obroka tokom dana da bi ostao, kako kaže za sebe, "najbolji fudbaler u istoriji". Naravno, svih šest obroka su mali, "razvučeni" na periode od tri do četiri sata da bi takvom ishranom sačuvao organizam od padova energije. Sve da bi imao što više snage na utakmicama i treninzima.

Omiljeno jelo mu tradicionalno iz Portugala

I ako bude probao tortu, teško je očekivati da će se Kristijano nje najesti. On se drži ishrane namirnicama koje sadrže visoki nivo proteina, a nizak šećera. Rado jede piletinu, ćuretinu i ribu, a omiljene su mu sabljarka, brancin i orada. Uz to, on uživa unošenju ugljenih hidrata konzumirajući namirnice od cijelog zrna, kao i svježe voće i povrće, da bi na taj način unio što više hranljivih materija.

I dok još nismo stigli do poslastica, interesantno je to da je Ronaldovo omiljeno jelo "bakalau a braž", tradicionalno portugalsko jelo napravljeno od bakalara, luka, krompira i kajgane.

Podrazumijeva se da se Ronaldo konstantno hidrira tokom dana, da veoma vodi računa o unosu tečnosti da bi pomogao organizmu da što bolje vari hranu, oporavlja mišiće...

I sada dolazimo do torte i šećera, koje Ronaldo ne konzumira. Poznata je scena na kojoj je sklanjao flašice koka-kole pred sobom na Svjetskom prvenstvu. Kada mu je stalo do "varanja" svog režima ishrane, on jede picu, svoje omiljeno jelo.

"Proveo sam sjajan dan sa porodicom i prijateljima. Ne mogu da poželim ništa bolje", objavio je Kristijano Ronaldo na dan kada je ušao u četrdesete.