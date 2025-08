"Shvatate li vi gdje ovo vodi": Saša Zverev udario na ATP

Nova bura u tenisu zbog pravila koja smetaju svima, samo rijetko ko o njima smije da priča. Sada je primjer Novaka Đokovića slijedio Saša Zverev koji tvrdi da tenisu prijeti katastrofa ako se ovako nastavi.

Skoro svake godine viđamo nova pravila u tenisu koja kao da su napravljena nauštrb tenisera i teniserki, međutim malo ko od njih smije da se suprotstavi moćnicima. Jedan od rijetkih koji smije da podigne ton je Novak Đoković, koji je odavno osnovao i svoj sindikat PTPA koji se bori za bolju raspodjelu novca među teniserima i teniserkama, trudi se da razbije monopol koji imaju ATP, WTA i ITF, ali uprkos tome rijetko ko želi da mu se pridruži.

Sada je konačno uz njega stao i Saša Zverev koji je rekao da mu se apsolutno ne sviđa način na koji je uređen teniski kalendar, gdje sada tenisere praktično tjeraju da igraju preko svih svojih granica mogućnosti, što bi moglo da utiče i na povrede, mentalno stanje, iscrpljenost, kraće karijere...

Kada je shvatio da ćutanje neće ništa promijeniti, Zverev je podigao glas u podkastu "Nothing Major" i objasnio da uslovljavanje nikako nije dobar potez čelnika iz ATP: "Sada je ATP uveo obavezu igranja na četiri turnira iz serije 500, ranije su bila tri. Dakle, ne možete imati manje od 20 turnira godišnje osim ako ne odustanete od velikih turnira...", kazao je Nijemac i objasnio da za to nema snage.

Zašto ste pokvarili tenis?

"Da li bih volio da igram manje? Volio bih, ali zbog načina na koji je ATP sada organizovao turnire, to je nemoguće. Imate devet mastersa serije hiljadu koji su obavezni. Većina njih sada traje po dvije nedjelje, osim Monte Karla i Pariza. Po mom mišljenju, to su sada zapravo i najbolje dvije nedjelje u ATP kalendaru. Mislim da je i za navijače i za svakog tenisera Pariz najbolji. Mislim, ja sam ga osvojio, što je za mene bilo još sjajnije, ali dođete tamo, odigrate svojih pet mečeva i odete. To je to", objasnio je Zverev šta mu nedostaje.

"Ne morate da ostajete okolo ili da trenirate između mečeva. Tako su nekada izgledali mastersi i mislim da su ih svi igrači voljeli", naglasio je Nijemac.

Zverev traži promjene u tenisu

"Shvatate li gdje ovo vodi? Nisam pristalica tog pravca u kom ide tenis. Uzmimo za primjer Aleksa de Minora. Recimo, on je svoj posljednji meč igrao na Dejvis kupu 25. novembra, a prvi sljedeći meč na Junajted kupu 27. decembra. Dakle, imate mjesec dana pauze. Kako da uzmete dvije nedjelje odmora i pripremite tijelo za novu sezonu? Više nemate vremena za takve stvari", podsjetio je Zverev kako je ATP "raširio" kalendar.

"Mislim da ATP mora ozbiljno da razmisli o ovom pitanju i da pronađe rješenje, a iskreno, nisam čuo nijednog igrača da kaže da voli te dvonedjeljne masterse. Mislim da ni navijači to ne vole".

Prije te promjene, jedino su se grend slemovi igrali u dvije nedjelje, ali zbog ekonomskih razloga uveli su novosti koje smetaju sve većem broju tenisera, samo je pitanje zašto većina njih i ćuti na ovu temu: "Razumijem da je tenis biznis, ali nisam siguran da taj biznis plan trenutno funkcioniše dobro", zaključio je on.

Šta je Novak Đoković tražio od ATP?

Znamo da je još prije nekoliko godina Novak Đoković izbačen iz Savjeta igrača ATP jer je "htio previše", a potom je osnovao svoj Sindikat PTPA koji se prije svega zalaže za prava slabije rangiranih tenisera. Zato je nedavno PTPA pokrenula tužbu protiv ATP, WTA, IFT i ITIA organizacija, što je pojasnio.

"Uopšteno gledano, osjećam se kao da ne moram da potpisujem pismo jer želim da se drugi igrači angažuju. Bio sam veoma aktivan, mislim u teniskoj politici, da tako kažem. Mislim da sam pri kraju karijere, a mnogi igrači se oslanjaju na mene da govorim i pričam o ovim pitanjima. Nemam ništa protiv, ali bih volio da vidim da sadašnji lideri turneje i buduće generacije koje će voditi ovaj sport u narednim decenijama iskoče i shvate da su ova pitanja važna za njih. I ne samo za njih, za druge igrače koje predstavljaju. Čak i ako niste u veću ili PTPA, i dalje ste - kao vrhunski igrač - cijenjeni i slavljeni od toliko stotina ili hiljada profesionalnih tenisera širom svijeta", poručio je Đoković.

"Ja lično osjećam da postoji i odgovornost koja dolazi sa tim, taj teret morate da nosite sa sobom. Skoro 20 godina koliko sam na turu, vidio sam neke promjene, ali postoje neke fundamentalne promene koje tek treba da se dogode. Zaista se nadam da će se sva upravljačka tijela okupiti - uključujući PTPA - i riješiti ova pitanja".