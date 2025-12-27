"Sa 16 jedva imao za kafu, a bio sam najbolji na svijetu": Svjetski šampion završio na psihijatriji

Primož Peterka je naprečac osvojio svijet, a da mu slava nije udarila u glavu. Oženio je najljepšu ženu u državi, ali mu je alkohol uzeo sve.

Izvor: Youtube/Arena Sport Slovenija

Ove sezone u Svjetskom kupu u ski skokovima dominira Domen Prevc i najveći je favorit pred početak Novogodišnje turneje. Prvi je u generalnom plasmanu pred početak u Obesdorfu, a ukoliko bi osvojio Četiri skakaonice bio bi drugi Slovenac kome je to pošlo za rukom.

Prvi je bio u sezoni 1996/97 Primož Peterka. On je tada u Obersdorfu bio sedmi, ali je onda pobijedio u Garmišu, bio drugi iza Kazujošija Funakija u Insbruku i treći u Bišoshofenu. Imao je čak 28 bodova više od kontroverznog Andreasa Goldbergera i Ditera Tome.

Te sezone je bio svjetski prvak u ski letovima, a osvojio je i titulu u generalnom plasmanu kako te, tako i naredne godine. Tada čudo od djeteta, kasnije je potpuno propao. Alkohol ga je savladao i na kraju mu je uzeo sve, završio je Peterka čak i u psihijatrijskoj ustavnovi.

Došao je tiho i ušao u legendu

Izvor: FRANK LEONHARDT / AFP / Profimedia

Primož Peterka je iznenada došao u prvi plan. Skakač rođen u Prikrnici kod Ljubljane je tokom 1996. godine iskoristio veliki broj povreda kolega iz tima i sa 16 godina je debitovao u Insbruku. Bio je osmi, a već 27. januara je u Zakopanama pobijedio! Do kraja sezone je trijumfovao i u Švedskoj i već naredne sezone je bio najbolji ski skakač svijeta.

Postao je prava zvijezda u Sloveniji, neko na čijem uspjehu je kasnije prvo Peter, a onda i ostatak porodice Prevc gradio svoj uspjeh. Imao je sve, oženio je najpopularniju manekenku Renatu koja je 1996. bila mis Slovenije. Dobio je troje djece sa njom, a onda je sve otišlo dovraga. Bili su u braku od 2003. do 2020. godine, ali u jednom trenutku je sve puklo.

"Službeno smo se razveli prije šest mjeseci, a sad je prošla već godina dana otkako živim samo s djecom. Znate, kada ste toliko dugo s nekim, i to završi, umre dio vas. Zaista sam vjerovala kako će ljubav biti dovoljna, ali su stigli problemi s kojima nisam znala kako da se nosimo", poručila je Renata u jednom intervjuu.

Završio u psihijatrijskoj ustanovi

On je 2012. godine otišao na psihijatrijsko lečenje u Begunju zbog alkoholizma, ali ni to nije pomoglo i na kraju je Renata poslije mnogo borbe i pokušaja da očuva brak napustila supruga. Ipak uspio je da se oporavi i sada otvoreno priča o svemu kroz šta je prošao.

"Navikao sam se da ljudi bulje u mene, ništa za to. Ali kad odu 20 metara krenu da pričaju gluposti. Jednom sam ih testirao, prijatelji su išli 20 metara iza mene i slušali šta su mi pričali iza leđa. Sve pametniji od pametnijeg. Mnogo ružnih stvari, to vam je slovenačka ljubomora", rekao je u jednom intervjuu Peterka koji je Sloveniji donio bronzu u timskoj konkurenciji.

Kako je živio Primož kada je bio slavan?

"Bio sam u Sloveniji ponedjeljkom, utorkom i možda nekad srijedom. Nije bili mobilnih telefona i interneta, život je bio mnogo jednostavniji. Sa 16, 17 godina nije me bilo briga za popularnost, uživao sam. bio sam najbolji na svijetu, imao sam za kafu i benzin i ništa me drugo nije interesovalo. Ali istina je da su me znali gdje god da se pojavim, bilo je ludo. Osim toga bio sam običan srednjoškolac sa svojim krugom prijatelja i devojkom", govorio je u jednom intervjuu o svojim danima slave Peterka.

Izvor: MATTI BJORKMAN / AFP / Profimedia

Kako pobjeđivati?

Sada on radi sa mladim skakačima u Kini, a kako kaže, odmah zna da li je neko spreman za velika djela. Kako kaže najbitnija je - seljačka logika.

"Kad gledam mlade skakače danas odmah vidim ko ima ono što je potrebno, a ko ne. Tako je bilo sa mnom. Nisam očekivao brz napredak, ali sam imao sreće, Neki čekaju po deset godina, nekima nikad ne uspije. Ne znam, seljačka logika - najbolje je jednostavno. Nisam se opterećivao, nisam ništa očekivao, samo se desilo - dva Svjetska kupa zaredom. Onda sam imao krizu pa sam se ponovo digao, imao dvije pobjede, olimpijsku medalju... Taj povratak mi je mnogo značio!"