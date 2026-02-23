logo
Konjuh bez trenera: Klub iz Živinica zahvalio se Slavenu Radiću

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Kraj saradnje nakon tri i po mjeseca.

Slaven Radić Izvor: Promo/RK Konjuh

Slaven Radić nije više trener Konjuha. Nakon eliminacije iz Evrope, klub iz Živinica saopštio je da je okončao saradnju sa dosadašnjim trenerom, koji je Konjuh vodio od početka novembra prošle godine.

"Hvala, Slavene!

Nažalost, nakon relativno kratkog vremenskog perioda došlo je vrijeme da se oprostimo od našeg trenera, Slaven Radić.

Iako je s nama proveo malo vremena, uspio je ostaviti trag koji se ne mjeri danima, već djelima. Hvala ti na svakoj lekciji, na energiji koju si nesebično prenosio na ekipu i na tome što si pokazao da se kroz prijateljski odnos, međusobno poštovanje i iskren pristup može postići istinski napredak.

Nisi bio samo trener – bio si podrška, motivator i neko ko je znao prepoznati pravi trenutak za riječ ohrabrenja. Takve stvari ostaju zauvijek u svlačionici i u srcima naših igrača.

Želimo ti puno sreće i uspjeha u nastavku karijere", saopšteno je iz Konjuha.

Podsjetimo, "stolari" su ubjedljivo poraženi od rumunske ekipe Buzau 2012 u osmini finala Evropskog kupa, čime je evropski put Živiničana završen. U Premijer ligi BiH trenutno su na šestom mjestu.

RK Konjuh Rukomet

