Konjuh završio evropsku priču: Ubjedljiv poraz "stolara" u Rumuniji

Konjuh završio evropsku priču: Ubjedljiv poraz "stolara" u Rumuniji

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Konjuh se od Evropskog kupa oprostio u osmini finala.

RK Konjuh Izvor: Promo/RK Konjuh

Rukometaši Konjuha nisu krenuli stopama Izviđača, koji je tokom jučerašnjeg dana izborio plasman u četvrtfinale Evropskog kupa.

Ekipa iz Živinica stigla je u Rumuniju, na meč sa ekipom Buzaua 2012, uz prednost od dva gola (26:24), što nije bio dovoljan kapital za revanš. Domaći sastav je ostvario ubjedljiv trijumf (37:23), a nagovijestio ga je već u prvom dijelu, nakon kojeg je bio u prednosti od 10 golova.

Na semaforu je pisalo 18:8, a do odlaska na odmor briljirao je Aleksandu Mihai Tarica, postigavši isto pogodaka kao kompletan gostujući tabor. Nije rumunski tim popuštao u nastavku, završivši meč razlikom od golova, a Tarica se do kraja meča zaustavio na 10 pogodaka.

U ekipi iz Živinica, Nermin Smajić je uknjižio 4, dok su po 3 puta mrežu domaćih zatresli Sulejman Pejkušić, Sead Dautović i Rijad Sinanović.

