Velika evropska pobjeda Konjuha: "Stolari" sa +2 putuju u Rumuniju!

Bh. predstavnik je trijumfovao nad rumunskom ekipom Buzau 2012.

Izvor: Promo/RK Konjuh

Rukometaši Konjuha upisali su veliki trijumf nad rumunskom ekipom Buzau 2012 u prvoj utakmici osmine finala EHF Evropskog kupa!

Nakon što su prošlog vikenda doživjeli ligaški poraz u duelu sa Borcem m:tel (26:21), "stolari" su Rumune pred svojom publikom savladali razlikom od dva gola (26:24) i uz dosta optimizma putuju na revanš, koji se igra za sedam dana.

Konjuh je odlično odigrao prvih 30 minuta meča u Živinicama, nakon kojih je bio u prednosti od četiri gola (16:12). Pogotkom Renata Čajića, "stolari" su odmakli pet koraka Rumunima (17:12), međutim znatno su pali u igri u narednih 7-8 minuta. Nisu uspijevali da nađu put do gostujuće mreže, dok je Buzau 2012 sa druge strane čak pet puta poentirao i "poravnao" situaciju na terenu.

Poslije rezultatske klackalice u narednih desetak minuta, Rumuni su preko veterana Aleksandrua Mihaija Tarice došli do plus dva (20:22) u 48. minutu. Na istom odstojanju bili su i tri minuta kasnije, kada je pogodio Jonuc Broaska, ali je potom Konjuh vezao četiri gola, od čega su tri bila djelo sjajnog Rijada Sinanovića.

Iako je ovo bila peta utakmica rumunskog kluba na evro-sceni, riječ je o prvoj van granica Rumunije. Oba meča odigrali su pred domaćom publikom protiv Leotara sredinom oktobra, a onda i protiv Makabija iz Tel Aviva mjesec dana kasnije.

Došli su tada "narandžasti", na isteku 56. minuta, do 25:23, a prednost od dva gola uspjeli su da sačuvaju do posljednjeg oglašavanja sirene.

Sinanović je predvodio ekipu Konjuha do pobjede sa 9 pogodaka, dva manje je postigao Čajić, a istakao se i Dušan Živanov, koji je 5 puta zatresao mrežu Rumuna, među kojima je prvo ime bio Broaska sa 8 golova.

Revanš utakmica između Buzaua 2012 i Konjuha igra se sljedeće subote (21. februar).

Izviđač iz Ljubuškog, drugi predstavnik BiH u osmini finala, svoj prvi meč protiv slovenačke ekipe Trimo Trebnje odigraće sutra (nedjelja, 17.00) u Ljubuškom.

