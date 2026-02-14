logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Velika evropska pobjeda Konjuha: "Stolari" sa +2 putuju u Rumuniju!

Velika evropska pobjeda Konjuha: "Stolari" sa +2 putuju u Rumuniju!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Bh. predstavnik je trijumfovao nad rumunskom ekipom Buzau 2012.

RK Konjuh Izvor: Promo/RK Konjuh

Rukometaši Konjuha upisali su veliki trijumf nad rumunskom ekipom Buzau 2012 u prvoj utakmici osmine finala EHF Evropskog kupa!

Nakon što su prošlog vikenda doživjeli ligaški poraz u duelu sa Borcem m:tel (26:21), "stolari" su Rumune pred svojom publikom savladali razlikom od dva gola (26:24) i uz dosta optimizma putuju na revanš, koji se igra za sedam dana.

Konjuh je odlično odigrao prvih 30 minuta meča u Živinicama, nakon kojih je bio u prednosti od četiri gola (16:12). Pogotkom Renata Čajića, "stolari" su odmakli pet koraka Rumunima (17:12), međutim znatno su pali u igri u narednih 7-8 minuta. Nisu uspijevali da nađu put do gostujuće mreže, dok je Buzau 2012 sa druge strane čak pet puta poentirao i "poravnao" situaciju na terenu.

Poslije rezultatske klackalice u narednih desetak minuta, Rumuni su preko veterana Aleksandrua Mihaija Tarice došli do plus dva (20:22) u 48. minutu. Na istom odstojanju bili su i tri minuta kasnije, kada je pogodio Jonuc Broaska, ali je potom Konjuh vezao četiri gola, od čega su tri bila djelo sjajnog Rijada Sinanovića.

Iako je ovo bila peta utakmica rumunskog kluba na evro-sceni, riječ je o prvoj van granica Rumunije. Oba meča odigrali su pred domaćom publikom protiv Leotara sredinom oktobra, a onda i protiv Makabija iz Tel Aviva mjesec dana kasnije.

Došli su tada "narandžasti", na isteku 56. minuta, do 25:23, a prednost od dva gola uspjeli su da sačuvaju do posljednjeg oglašavanja sirene.

Sinanović je predvodio ekipu Konjuha do pobjede sa 9 pogodaka, dva manje je postigao Čajić, a istakao se i Dušan Živanov, koji je 5 puta zatresao mrežu Rumuna, među kojima je prvo ime bio Broaska sa 8 golova.

Revanš utakmica između Buzaua 2012 i Konjuha igra se sljedeće subote (21. februar).

Izviđač iz Ljubuškog, drugi predstavnik BiH u osmini finala, svoj prvi meč protiv slovenačke ekipe Trimo Trebnje odigraće sutra (nedjelja, 17.00) u Ljubuškom.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet RK Konjuh EHF Evropski kup

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC