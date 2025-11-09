Više nema neporaženih u Premijer ligi BiH: Konjuh deklasirao Mostarce u Živinicama!

"Narandžasti" su ubjedljivo porazili ekipu Zrinjskog u derbiju 7. kola.

Rukometaši Zrinjskog tek su u sedmom kolu Premijer lige BiH upisali prvi poraz u sezoni.

Nema, samim tim, više neporaženih timova u bh. prvenstvu, a u sinoćnjem derbiju 7. runde Konjuh je ubjedljivo pred domaćom publikom porazio tim iz Mostara rezultatom 27:17.

Na debiju novog trenera Slavena Radića, "narandžasti" su već u prvih 30 minuta nagovijestili u kojem bi smjeru mogla da ide utakmica u Živinicama. Konjuh je na pauzi bio šest koraka ispred Zrinjskog (14:8), a u preostalom vremenu dotukao rivala koji je najprijatnije iznenađenje prvenstva.

Zrinjski je, podsjetimo, u prvih pet odigranih mečeva (treba da odigra zaostali meč drugog kola protiv Sloge, op.a.) ostvario isto toliko pobjeda, ali je u Živinicama naletio na "tvrd orhah".

Prvog dana vikenda odigrane su još četiri utakmice sedmog kola. Izviđač je bez problema porazio tim Goražda u Ljubuškom (41:26), dok je Derventa razlikom od jednog gola trijumfovala na domaćem terenu nad Gračanicom (25:24). Maglaj je u komšijskom derbiju savladao dobojsku Slogu (30:26), dok je visočka Bosna upisala pobjedu u duelu sa Slobodom (31:25).

Večeras će biti odigrane utakmice Vogošća – Krivaja (17.00) i Borac m:tel – Leotar (18.00).

