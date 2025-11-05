Remi Gračanice i Borca, Pejović se vratio u tim, pa se povrijedio!

Gračanica i Borac remizirali 35:35 u meču 6. kola rukometne Premijer lige BIH.

Banjalučki Borac i Gračanica remizirali su 35:35 u utakmici 6. kola Premijer lige BIH odigranom u Gračanici.

Za ekipu Mirka Mikića ipak je nastupio Darko Pejović koji je početkom sedmice suspendovan od strane uprave kluba, međutim poslije samo devet minuta igre crnogorski pivot morao je van terena.

U jednom napadu Gračanice on je dobio udarac u tijelo, djelovalo je koljenom, pa mu je ukazana pomoć pored terena zbog čega je meč čak bio i prekinut na nekoliko minuta. Utakmica je nastavljena, ali bez povrijeđenog Pejovića.

Ovaj prekind možda je i poremetio ekipu Borca koja je u međuvremenu vodila 10:7, a onda dozvolili protivniku da preokrene na 11:7.

U nerednim minutima Gračanica je imala prednost jednog ili dva gola, ali je Borac prije samog odlaska na odmor preokrenuo na 21:20.

U drugom poluvremenu igralo se gol za gol, s tim da je Borac propustio nekoliko dobrih prilika, poput promašenog zicera Bubića ili promašenog sedmerca Draganića.

Borac je bio nadomak pobjede, Nikša Petrović pogodio je za vođstvo Banjalučana minut i po prije kraja. Potom su crveno-plavi poslije promašaja domaćih u posljednjem minutu imali i napad da se odlijepe na plus dva ili riješe utakmicu, ali su izgubili loptu, a potom su sudije dosudile sedmerac za prekršaj Banjalučana nakon presječene lopte pred protivničkim golom.

Gračanica je iskoristila sedmerac za 35:35, a u posljednjih nekoliko sekundi Borac nije uspio da pogodi za pobjedu i meč je završen podjelom bodova.