Predsjednik Borca m:tel o saopštenju "Crveno-plavih": Oni su meni nebitni kao grupa, kakvi su oni simpatizeri?!

Vladimir Kuvalja komentarisao je današnje saopštenje Udruženja "Crveno-plavi".

Ne smiruju se tenzije u Rukometnom klubu Borac m:tel.

Nakon što su se zajedničkim saopštenjem oglasili rukometaši i treneri prvog tima, uslijedila je reakcija predsjednika kluba Vladimira Kuvalje. Dan kasnije, medijima su dopis poslali i predstavnici Udruženja simpatizera Borca "Crveno-plavi", koji su u proteklim mjesecima uključeni u rad kluba.

Iznijeli su nekolicinu pritužbi na saradnju sa Kuvaljom, kojeg je portal MONDO kontaktirao tim povodom.

"Nemam pojma, pravo da ti kažem... Znaš kako, ja sam te momke upoznao, oni vode društvene mreže pa su objavljivali neke netačne tekstove, pa sam ja zamolio da to ne rade. Ja sam sa njima dobar, tako da nemam šta da kažem za njih. To je grupa građana koja nema veze sa klubom niti smo je mi angažovali", rekao je Kuvalja na početku razgovora za naš portal.

Prema navodima "Crveno-plavih", Na utakmici protiv Izviđača su se, osim redovnih sezonskih karata, pojavile iezonske koje su podijeljene ličnim kontaktima predsjednika uprave, na kojima na poleđini piše 'AFS' i imaju potpis Vladimira Kuvalje, predsjednika kluba i direktora pomenute organizacije.

"Ma nemam pojma, odakle meni sezonske karte kad oni to ištampaju, ja nemam sa tim ništa... Niti smo mi kome to dijelili, niti sam ja štampao sezonske karte, to smo prepustili njima jer su oni zamolili da nam pomognu, jedino ako oni nisu u svom krugu napravili nešto... U klubu sve funkcioniše. Sve rješavamo interno, a što se ovoga tiče, pretpostavljam da je ljut bivši predsjednik. On ih je doveo, možda su oni ljuti, možda je on ljut na mene... Oni su meni nebitni kao grupa. I sad vi kao portal reagujte koja god budala kaže, vi odmah objavljujte... Je**š njih, ko su oni? Kakvi su oni simpatizeri? Čuj ja simpatizer nekoga ili nečega, pa onda napadam. Mislim da je neko umiješao prste sa strane. Tu smo sa igračima, utakmica se priprema... Da li ja nekome politički smetam, to je drugo, ali zaista ne razumijem..."

Za pomenuto udruženje Kuvalja tvrdi da nisu navijači Borca.

"To nisu navijači Borca. Ko su oni? Zašto su bitni? Kakvu ulogu igraju? Nikakvu. Mi sa njima nikakav ugovor nemam. Ja poznajem ta dva momka sa kojima imam ok odnos, šta je u pitanju, konkrentno ne mogu ništa reći... To su ljudi koji su zamolili da budu uz nas. Mi smo im sve transparentno pustili, nešto su oni tu radili, neke vizuale pravili. Rekao sam ok, fino je", rekao je Kuvalja, osvrnuvši se na status Vladimira Brankovića.

"On nije direktor kluba. To nije tačno. Mi smo čekali sudsku odluku, znate kako to ide. Treba duže da se izmijeni, to je čak i promijenjeno danas, juče, prekjuče. Ne možemo mi uticati na Brankovića. Čovjek je podnio ostavku, ne razumijem u čemu je tu problem."

Prvi čovjek banjalučkog kluba ističe da je obavljen razgovor sa igračima.

"I večeras ćemo sa njima sjesti, da vidimo o čemu se radi. Imamo tu neke informacije da se zakuvalo oko menadžera, da su se posvađali. Naravno da će oni koristiti da okrive nekoga drugog, kod nas sve funkcioniše. Momcima je rečeno da će biti plate kad budu pare od sponzora, oni su to prihvatili prije mjesec i po dana, nemamo čarobni štapić da stvorimo", rekao je Kuvalja, koji je demantovao nezvanične informacije da su suspendovanom Darku Pejoviću ukinuti stanarina i hranarina.

"Nije tačno. Ništa njemu nije ukinuto, postoje interne odluke kluba, ono što je doneseno prema pravilniku. Sad ako nije neko ukinuo jutros, a da ja ne znam... Ja nisam ukinuo ništa."

