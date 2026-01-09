Juniorski reprezentativac BiH stigao na Koševo: Rijad Telalović napustio Čelik, bordo dres će nositi do kraja 2028.

Rijad Telalović novi je član Sarajeva.

Izvor: FK Sarajevo

Rijad Telalović, dosadašnji prvotimac zeničkog Čelika i juniorski reprezentativac BiH, novi je igrač Sarajeva.

Vezni fudbaler koji će u septembru proslaviti 18. rođendan prekomandovan je iz juniorskog pogona u prvi tim Zeničana, a u polusezoni iza nas je na 10 mečeva u Prvoj ligi FBiH odigrao 10 utakmica. Postigao je tri pogotka, čemu je dodao i isto toliko asistencija.

Sa Sarajevom je dogovorio saradnju do kraja 2028. godine.

(mondo.ba)