Juniorski reprezentativac BiH stigao na Koševo: Rijad Telalović napustio Čelik, bordo dres će nositi do kraja 2028.

Juniorski reprezentativac BiH stigao na Koševo: Rijad Telalović napustio Čelik, bordo dres će nositi do kraja 2028.

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Rijad Telalović novi je član Sarajeva.

Rijad Telalović prešao iz Čelika u Sarajevo Izvor: FK Sarajevo

Rijad Telalović, dosadašnji prvotimac zeničkog Čelika i juniorski reprezentativac BiH, novi je igrač Sarajeva.

Vezni fudbaler koji će u septembru proslaviti 18. rođendan prekomandovan je iz juniorskog pogona u prvi tim Zeničana, a u polusezoni iza nas je na 10 mečeva u Prvoj ligi FBiH odigrao 10 utakmica. Postigao je tri pogotka, čemu je dodao i isto toliko asistencija.

Sa Sarajevom je dogovorio saradnju do kraja 2028. godine.

(mondo.ba)

Tagovi

Rijad Telalović fudbal FK Sarajevo NK Čelik transferi

