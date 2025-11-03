logo
ČITAOCI REPORTERI

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RK Borac bez jedinog pivota! Uprava suspendovala Darka Pejovića!

RK Borac bez jedinog pivota! Uprava suspendovala Darka Pejovića!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
4

Uprava Borca suspendovala Darka Pejovića, trenutno jedinog pivota kojeg na raspolaganju ima Mirko Mikić.

Uprava RK Borac suspendovala Darka Pejovića Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Rukometaši Borca u srijedu nastavljaju prvenstvo utakmicom protiv Gračanice, a pred ovaj duel igrači i treneri banjalučkog kluba izašli su u javnost sa saopštenjem u kojem u naveli u kakvoj situaciji treniraju i igraju utakmice.

Igračima je od početka sezone isplaćeno 40 odsto jedne plate, naveli su da uprava vrši pritisak da se revidiraju njihovi ugovori, da nemaju adekvatnu opremu za treninge i utakmice, te da je od igrača traženo da potpišu izjave o nepovređivanju.

Nakon njihovog pisma oglasio se i predsjednik kluba Vladimir Kuvalja i demantovao većinu ovih tvrdnji te istakao da je bivša uprava potrošila novac.

U razgovoru za MONDO Kuvalja je potvrdio i da je odlukom uprave kluba suspendovan crnogorski pivot Darko Pejović.

"On je suspendovan zato što smo utvrdili da je šurovao sa Ljubuškim pred utakmicu. Dopisivao se, pravio je kombinacije i iznosio je informacije o tome u medije", rekao je Kuvalja.

Prije samo nekoliko dana uprava Borca poslala je demanti i zaprijetila tužbom medijima koji su objavili informaciju da Darko Pejović napušta Borac i da bi trebao da pređe u Izviđač.

Prema nezvaničnim informacijama Pejoviću je odlukom uprave o suspenziji odbijeno 50 odsto plate, te ukinuta stanarina.

Nakon suspenzije Pejovića ekipa Mirka Mikića je ostala praktično bez jedinog pivota, pošto se drugi pivot Sergej Ševa još uvijek oporavlja od povrede. Nakon duela sa Gračanicom, crveno-plavi narednog vikenda trebaju da igrjau protiv trebinjskog Leotara.

Tagovi

RK Borac Darko Pejović Rukomet Vladimir Kuvalja

Komentari 4

Svi komentari

Wwin

Druze ukinuo si stan momku. Bravo d...*. Nemas sramote? Odrezao 50%od plate i ponosis se time? Nikakav si covjek,a ni sportista.

Tup

Niste u stanju obezbijediti platu pa torturišete igrače poltroni. Ne broji se doprinos ekipi uvijek u golovima, ali ne može tvoj mozak to dobaciti. Pedala!

Marko

izvini momce, ovo nije banjaluka i ovo nije gostoprimstvo banjalucana, suspendovati jedinog pivota iz osvete znaci sabotirati klub koji ‘vodis’ zarad licnih interesa. tuzno..

Borac

@Marko Bukvalno mu se Kuvalja sveti, stavio sebe iznad kluba, otjerati što prije

