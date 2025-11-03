RK Borac bez jedinog pivota! Uprava suspendovala Darka Pejovića!

Uprava Borca suspendovala Darka Pejovića, trenutno jedinog pivota kojeg na raspolaganju ima Mirko Mikić.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Rukometaši Borca u srijedu nastavljaju prvenstvo utakmicom protiv Gračanice, a pred ovaj duel igrači i treneri banjalučkog kluba izašli su u javnost sa saopštenjem u kojem u naveli u kakvoj situaciji treniraju i igraju utakmice.

Igračima je od početka sezone isplaćeno 40 odsto jedne plate, naveli su da uprava vrši pritisak da se revidiraju njihovi ugovori, da nemaju adekvatnu opremu za treninge i utakmice, te da je od igrača traženo da potpišu izjave o nepovređivanju.

Nakon njihovog pisma oglasio se i predsjednik kluba Vladimir Kuvalja i demantovao većinu ovih tvrdnji te istakao da je bivša uprava potrošila novac.

U razgovoru za MONDO Kuvalja je potvrdio i da je odlukom uprave kluba suspendovan crnogorski pivot Darko Pejović.

"On je suspendovan zato što smo utvrdili da je šurovao sa Ljubuškim pred utakmicu. Dopisivao se, pravio je kombinacije i iznosio je informacije o tome u medije", rekao je Kuvalja.

Prije samo nekoliko dana uprava Borca poslala je demanti i zaprijetila tužbom medijima koji su objavili informaciju da Darko Pejović napušta Borac i da bi trebao da pređe u Izviđač.

Prema nezvaničnim informacijama Pejoviću je odlukom uprave o suspenziji odbijeno 50 odsto plate, te ukinuta stanarina.

Nakon suspenzije Pejovića ekipa Mirka Mikića je ostala praktično bez jedinog pivota, pošto se drugi pivot Sergej Ševa još uvijek oporavlja od povrede. Nakon duela sa Gračanicom, crveno-plavi narednog vikenda trebaju da igrjau protiv trebinjskog Leotara.