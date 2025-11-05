logo
Darko Pejović vraćen u ekipu Borca, igra protiv Gračanice!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Crnogorski pivot vraćen u tim Borca.

Darko Pejović vraćen u ekipu Borca Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Rukometaši Borca od 19 časova igraju utakmicu 6. kola Premijer lige BIH, a pred ovaj meč trener Mirko Mikić je pred ovaj meč dobio "pojačanje“.

Crnogorski pivot Darko Pejović, koji je prije nekoliko dana suspendovan od strane uprave vraćen je u tim i igraće protiv Gračanice.

Pejović je u Gračanici izašao na teren sa saigračima na zagrijavanje i igra na utakmici koja je počela od 19 časova.

Njemu je prije nekoliko dana izrečena suspenzija od strane uprave, što je za MONDO potvrdio i predsjednik kluba Vladimir Kuvalja, ali je ova odluka očigledno stavljena van snage.

Na posljednjem treningu Borca podršku igračima, koji su saopštenjem za javnost iznijeli stanje u klubu, pružili su i predstavnici navijača, saznaje MONDO.

Ekipa Borca u prvih pet prvenstvenih utakmica upisala je tri pobjede i dva poraza. Gračanica je odigrala četiri meča, nakon dvije uvodne pobjede upisali su dva vezana poraza, od Goražda i Zrinjskog.

