Ne igraju ni rukometaši Slobode: Sport u drugom planu nakon tragedije u Tuzli

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Derbi meč rukometnog prvenstva između Slobode i Izviđača odgođen je.

rukomet pokrivalica Izvor: Shutterstock

Rukometaši tuzlanske Slobode i Izviđača iz Ljubuškog neće večeras na teren. Tragedija u kojoj je smrtno stradalo 11 osoba, a povrijeđeno njih više od 30, potpuno je paralisala sport u Tuzli, tako da će, nakon košarkaša, i duel rukometaša biti odgođen.

"Rukometni klub Sloboda obavještava sportsku javnost, navijače i medije da je utakmica 6. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, u kojoj smo večeras trebali dočekati ekipu RK Izviđač iz Ljubuškog, odgođena. Novi termin odigravanja utakmice biće naknadno utvrđen i objavljen. Naše misli su sa porodicama nastradalih i povrijeđenim sugrađanima. Ovom prilikom zahvaljujemo se kolektivu RK Izviđač, službenim osobama, kao i komesaru takmičenja Aleksandru Vrhovcu na iskazanom razumijevanju i porukama sućuti", navedeni je iz RK Sloboda.

Podsjetimo, u Domu penzionera u Tuzli sinoć je došlo do požara u kojem su smrtno stradale osobe smještene u ovoj ustanovi.

