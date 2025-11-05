logo
Direktor UKC-a Tuzla o stanju pacijenata nakon požara u Domu penzionera

Direktor UKC-a Tuzla o stanju pacijenata nakon požara u Domu penzionera

Autor Nikolina Damjanić
0

Tokom noći u Univerzitetski klinički centar (UKC) Tuzla hospitalizovano je desetine pacijenata, uključujući tri policajca, šest vatrogasaca, kao i korisnike i uposlenike Doma penzionera.

Direktor UKC-a Tuzla o stanju pacijenata povrijeđenih u požaru Izvor: Dnevni avaz/Screenshot

Direktor UKC-a Tuzla, Šekib Umihanić, izjavio je da je u Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju primljeno osam pacijenata, od kojih je pet na respiratoru i u izuzetno teškom stanju, dok je jedan pacijent, nažalost, preminuo. Kod hospitalizovanih su dijagnostikovane inhalacione povrede nastale udisanjem dima i štetnih produkata sagorijevanja.

U Klinici za interne bolesti hospitalizovana su još dva pacijenta, a osoblje i načelnici Klinike za plućne bolesti, Klinike za anesteziju i reanimaciju i Klinike za interne bolesti bili su potpuno angažovani u zbrinjavanju i nadzoru pacijenata. UKC Tuzla stavio je na raspolaganje sve raspoložive kapacitete, uključujući privremeni smještaj korisnika Doma penzionera koji nemaju adekvatan boravak.

Tijela smrtno stradalih biće prebačena u Komemorativni centar Tuzla radi identifikacije i obdukcije, a uviđaj na mjestu događaja biće obavljen kada se za to steknu sigurnosni uslovi. Istraga o uzrocima požara je u toku.

Podsjećamo, direktor Doma penzionera Tuzla, Mirsad Bakalović, jutros je podnio ostavku na svoju funkciju nakon tragičnog požara u ovoj ustanovi, u kojem je 11 osoba izgubilo život, a najmanje 30 je povrijeđeno.

Tagovi

Tuzla dom penzionera UKC požar

