Jedanaest osoba stradalo u požaru u Domu penzionera u Tuzli

Prema posljednjim zvaničnim informacijama, ukupno 11 osoba je smrtno stradalo u požaru koji je sinoć zahvatio dio zgrade Doma penzionera u Tuzli, dok je 35 osoba zatražilo ljekarsku pomoć u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli.

Izvor: Shutterstock

Požar većih razmjera zahvatio je sinoć sedmi sprat zgrade Doma penzionera u Tuzli, a prema preliminarnim iformacijama stradalo je jedanaest štićenika.

Među povrijeđenim su vatrogasci, policajci, medicinski radnici, zaposleni i štićenici Doma penzionera.

"Tijela žrtava biće prebačena u Komemorativni centar radi identifikacije i obdukcije", naveli su iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Uviđaj će biti obavljen kada se steknu uslovi za to, prenose federalni mediji.

Iz Doma penzionera u Tuzli rekli su da je požar izbio sinoć u 20.45 časova i da je stavljen pod kontrolu i ugašen brzom intervencijom vatrogasaca.