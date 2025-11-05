Jedanaest osoba stradalo u požaru u Domu penzionera u Tuzli

Prema posljednjim zvaničnim informacijama, ukupno 11 osoba je smrtno stradalo u požaru koji je sinoć zahvatio dio zgrade Doma penzionera u Tuzli, dok je 35 osoba zatražilo ljekarsku pomoć u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli.
Požar većih razmjera zahvatio je sinoć sedmi sprat zgrade Doma penzionera u Tuzli, a prema preliminarnim iformacijama stradalo je jedanaest štićenika.
Među povrijeđenim su vatrogasci, policajci, medicinski radnici, zaposleni i štićenici Doma penzionera.
"Tijela žrtava biće prebačena u Komemorativni centar radi identifikacije i obdukcije", naveli su iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.
Uviđaj će biti obavljen kada se steknu uslovi za to, prenose federalni mediji.
Iz Doma penzionera u Tuzli rekli su da je požar izbio sinoć u 20.45 časova i da je stavljen pod kontrolu i ugašen brzom intervencijom vatrogasaca.