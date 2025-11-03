logo
Pretresi zbog krivolova: Pronađene puške, municija i trofeji (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Pretresom više objekata na području Čelića koje koristi pet lica osumnjičenih za krivolov, policija je pronašla oružje, municiju i trofeje.

krivolov, trofeji Izvor: MUP TK

Prilikom pretresa pronađeno je devet lovačkih pušaka različite marke, veća količina puščane municije kalibra 7,62 milimetara, više od 400 patrona za lovačke puške, oružni listovi, optika za lovačku pušku, 16 trofejnih rogova bez glave, veliki trofejni rogovi i glava srndaća sa rogovima, saopšteno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona.

Pronađena je i vrećica sa mesom divljači, mobilni telefoni, okvir pištolja sa municijom, električna detonatorska kapisla, lovačka oprema, kao i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa činjenjem krivičnih djela.

Istraga u ovom slučaju se nastavlja, a nakon dokumentovanja i izvršenih vještačenja, Kantonalnom tužilaštvu biće dostavljen izvještaj.

Pretresi su izvršeni 31. oktobra na području Čelića pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva, a po naredbi Opštinskog suda u Srebreniku. 

(Srna)

