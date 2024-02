Incident na Skadarskom jezeru: Krivolovci napali čuvare, tuki ih veslima

Pripadnike Službe zaštite Nacionalnog parka Skadarsko jezero napali su krivolovci, nanoseći im teške tjelesne povrede.

Izvor: Facebook/screenshot

Ovu informaciju objavio je građanski aktivista Aleksandar Dragićević na društvenim mrežama, navodeći da su čuvare napali oko ponoći, da su ih tukli veslima i da su pokušali da ih izbodu ostima.

Dragićević je istakao da se čeka izvještaj ljekara da bi se utvrdio stepen povreda.

On je ukazao da su ovakvi napadi za pripadnike Službe zaštite Nacionalnog parka Skadarsko jezero svakodnevica.

"Zaštitari idu nenaoružani i goloruki, rizikuju svoj život protiv više organizovanih kriminalnih grupa koje operišu jezerom. Ovako oni zarade svoju platu", rekao je Dragićević.

Prema saznanjima Vijesti, incident se dogodio u rejonu Pijeske.

Krivolovcima koji su sinoć napali i povrijedili dvojicu nadzornika Nacionalnog parka Skadarsko jezero pomogao je i monah iz manastira Kom, izvjesni Filip.

To je za "Vijesti" saopštio šef Službe zaštite Nacionalnog parka Skadarsko jezero Vuk Saičić, dodajući da su u sinoćnjoj akciji povrijeđeni on i njegov kolega Marko Gluščević.

Objasnio je da su, nakon ponoći, na jezeru prvo primijetili agregat, a kada su krenuli gliserom ka njemu, vidjeli su da dva krivolovca iz čuna ostima izlovljavaju ribu.

Ministar turizma, ekologije, održivog razvoja Crne Gore Vladimir Martinović pozvao je nadležne organe da pronađu i kazne napadače.

On je najoštrije osudio pokušaj povređivanja nadzornika koje je, kako je naveo, moglo dovesti do nesagledivih posljedica.

"Pozivamo nadležne institucije da preduzmu sve mjere da se pronađu i kazne počinioci ovog djela", naveo je Martinović u saopštenju.

On je istakao da je teško naći adekvatne riječi za sve one koji su do sada vršili takva nedjela i poručio da će Ministarstvo učiniti sve da pomogne "Nacionalnim parkovima Crne Gore" da se izbori sa takvim problemima.

"Neustrašive pripadnike Službe zaštite Ministarstvo će nagraditi za pokazanu hrabrost i nadasve profesionalno postupanje", dodao je Martinović.

Mondo/Agencije