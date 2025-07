Vaspitači poručili da nastavljaju štrajk, gradonačelnik obećao isplatu regresa

Nakon što su zaposleni u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Banjaluci rekli da sutra nastavljaju generalni štrajk istrajni u zahtjevu da im se poveća plata za 20 odsto, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković obećao isplatu regresa u punom iznosu.

Predsjednik reperzentativne Sindikalne organizacije ovog centra Slađana Mišić rekla je da je generalni štrajk počeo jutros u 6.30 časova i da je prvi štrajkački dan završen u podne, kao i da su roditelji razumjeli vaspitače, podržali ih i na vrijeme došli po djecu.

"U ovom trenutku teško je reći šta dalje, sa jučerašnjeg sastanka nemamo ponudu za nekakvo rješenje, vidjeli smo da se priča o nekakvim kompromisima", izjavila je Mišićeva na konferenciji za novinare ispred vrtića "Plavi čuperak".

Ona je navela da će vrtići i sutra raditi po istom principu.

Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture republike Srpske Dragan Gnjatić rekao je novinarima da očekuje da nadležni donesu kvalitetne odluke, odnosno izračunaju koliko zahtjevi sindikata koštaju na mjesečnom nivou i da putem realokacija sredstava provedu kroz procedure da bi radnicima povećali plate.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković je, nakon jučerašnje izjave da je Grad voljan povećati plate, ali da zbog skupštineske većine nema sredstava, danas ipak saopštio da će svim zaposlenim u Centru biti isplaćen regres u punom iznosu.

"Pokazujemo još jednom dobru volju i iskrenu namjeru kroz konkretna djela, kao što smo svaki put do sada. Isplatićemo regres u punom iznosu svim zaposlenima u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, uz iskrenu želju da se sa kolektivnog odmora vrate puni elana i volje za rad sa našim najmlađima", rekao je Stanivuković.

Kako je istakao, iako je zahtjev za isplatu regresa u punom iznosu zvanično predstavljen tek danas, Grad je i prije toga imao namjeru da to uradi.

"To je naš odnos prema ljudima i prema poslu koji obavljamo", poručio je gradonačelnik.

Prema njegovim riječima, svim vaspitačima i zaposlenima u Centru poručuje — i bez štrajkova i ultimatuma, plate će biti povećane onda kada se za to stvore realni uslovi, kao što su to, kako tvrdi, već dva puta do sada uradili, pored potpisivanja kolektivnog ugovora nakon 17 godina, povećanja koeficijenata i izdvajanja dodatnih 10% na plate vaspitača koji rade u vrtiću „Marija Mažar“, u grupi u kojoj su smještena djeca sa poteškoćama u razvoju i kolektivnog godišnjeg odmora po zahtjevu naših vaspitača.

"Bez pritisaka i bez ucjena, prateći realne finansijske mogućnosti i prilike u kojima se grad nalazi. Znamo da zahvalnost u našem društvu kratko traje, ali bez obzira na sve, na nama je da činimo uvijek dobra djela, to je naš posao i zadatak. Problem nije u gradonačelniku. Problem je u Skupštini Grada, u kojoj sjede oni koji blokiraju budžet, ne donose ključne odluke, a danas tobože podržavaju proteste. Tamo se odlučuje o svakom dinaru koji utiče na život grada i svakog radnika. I tamo se odlučuje o tome da li će Banja Luka imati više, pa samim tim i da li će radnici imati više", naveo je gradonačelnik.

Podsjećamo, radnici Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje prošle sedmice održali su štrajk upozorenja u trajanju od sat vremena, dok su 16. juna na Trgu Krajine održali mirne proteste tražeći povećanje plata za 20 odsto.

U okviru Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka nalaze se 32 objekta.

