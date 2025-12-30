Novi rat samo što nije buknuo: Američka televizija tvrdi da je izveden brutalan napad, u sve umiješana CIA

Izvori upoznati sa situacijom za CNN su izjavili da je CIA početkom decembra izvela napad dronovima na lučki objekat na obali Venecuele.

Američka Centralna obavještajna agencija (CIA) je početkom ovog mjeseca izvela napad dronom na lučki objekat na obali Venecuele.

To su za CNN izjavili izvori upoznati sa situacijom. Američka televizija navodi da je ovo prvi napad SAD na metu unutar te latinoameričke zemlje za koji je javnost saznala.

"Napad dronom, čiji detalji ranije nisu objavljeni, bio je usmjeren na udaljeni dok na venecuelanskoj obali za koji američka vlada veruje da ga koristi venecuelanska banda Tren de Aragua za skladištenje droge i utovar narkotika na brodove za dalji transport", kazali su izvori CNN.

Oni su dodali da niko nije bio prisutan u objektu u vrijeme napada, tako da nije ni bilo žrtava. Izvori su rekli da su američke snage za specijalne operacije pružile obaveštajnu podršku operaciji i istakli njihovo kontinuirano prisustvo u tom regionu.

Međutim, demanti ove tvrdnje stigao je od Ali Vajskopf, portparolke Komande za specijalne operacije SAD.

"Nismo podržali ovu operaciju pružanjem obavještajne podrške", kazala je ona.

Američki predsjednik Donald Tramp je, izgleda, prvi put priznao napad u intervjuu prošle nedjelje koji je u početku privukao malo pažnje, pošto je ponudio malo detalja, baš i kao kada su novinari direktno pitali o tome sinoć.

CNN ocjenjuje da bi ovaj vazdušni udar mogao značajno da pojača tenzije između SAD i venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura, koga Vašington agresivnom vojnom kampanjom pritiska da se povuče sa vlasti.

Podsjeća se da su SAD pokrenule napade uništivši više od 30 brodova u Karipskom moru i istočnom delu Tihog okeana u onome što su nazvale kampanjom usmerenom protiv krijumčarenja narkotika, a Tramp je naredio blokadu naftnih tankera koji dolaze u Venecuelu ili je napuštaju, a nalaze se pod sankcijama.

Tramp je takođe više puta pretio da će izvršiti napade unutar Venecuele, ali sve do napada CIA početkom ovog mjeseca, jedini poznati američki udari na venecuelanske mete bili su usmereni na brodove osumnjičene za trgovinu drogom u međunarodnim vodama.

Šef Bijele kuće je sinoć izjavio da je napad izveden na Badnje veče, što se ne poklapa s informacijama CNN, a takođe nije želio da kaže ko je izvršio udar.

"Neću to da kažem. Znam tačno ko je to bio, ali ne želim da kažem ko je bio", poručio je Tramp.

