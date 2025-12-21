Amerikanci zaplijenili još jedan venecuelanski tanker: Tenzije sve veće nakon Trampovog naređenja

SAD su presrele još jedno plovilo u međunarodnim vodama kod obale Venecuele, u okviru pojačanih mjera protiv sankcionisanih naftnih tankera.

Izvor: Profimedia/Handout/upi

Sjedinjene Američke Države presrele su još jedno plovilo u međunarodnim vodama u blizini obale Venecuele, što je druga takva operacija tokom ovog vikenda. Informaciju su danas potvrdila dvojica američkih zvaničnika, javlja Rojters.

Ovaj potez uslijedio je svega nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Tramp najavio pojačane mjere, koje je opisao kao "potpunu blokadu", protiv svih sankcionisanih naftnih tankera koji plove ka Venecueli ili iz nje. Zvaničnici, koji su govorili pod uslovom anonimnosti, nisu otkrili o kom je tačno plovilu riječ, niti preciznu lokaciju na kojoj je presretanje izvršeno.