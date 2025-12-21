logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Amerikanci zaplijenili još jedan venecuelanski tanker: Tenzije sve veće nakon Trampovog naređenja

Amerikanci zaplijenili još jedan venecuelanski tanker: Tenzije sve veće nakon Trampovog naređenja

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

SAD su presrele još jedno plovilo u međunarodnim vodama kod obale Venecuele, u okviru pojačanih mjera protiv sankcionisanih naftnih tankera.

Amerikanci zaplijenili još jedan venecuelanski tanker: Izvor: Profimedia/Handout/upi

Sjedinjene Američke Države presrele su još jedno plovilo u međunarodnim vodama u blizini obale Venecuele, što je druga takva operacija tokom ovog vikenda. Informaciju su danas potvrdila dvojica američkih zvaničnika, javlja Rojters.

Ovaj potez uslijedio je svega nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Tramp najavio pojačane mjere, koje je opisao kao "potpunu blokadu", protiv svih sankcionisanih naftnih tankera koji plove ka Venecueli ili iz nje. Zvaničnici, koji su govorili pod uslovom anonimnosti, nisu otkrili o kom je tačno plovilu riječ, niti preciznu lokaciju na kojoj je presretanje izvršeno.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Venecuela SAD brod

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ