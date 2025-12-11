logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Putin pozvao Madura, pa dočekao važnog generala sa fronta: Moskva gura "prst u oko" Vašingtonu

Putin pozvao Madura, pa dočekao važnog generala sa fronta: Moskva gura "prst u oko" Vašingtonu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Putin održao sastanak sa važnim vojnim komandantom u Kremlju.

Putin podržao vlasti Venecuele Izvor: Gavriil Grigorov / Zuma Press / Profimedia

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin održao je danas sastanak u Kremlju sa komandantom 123. motorizovane oružane brigade, Denisom Pirogovim, prenosi "Skaj Njuz". Prije sastanka je Putin telefonom razgovarao sa predsjednikom Venecuele Nikolasom Madurom prema izvještaju ruske agencija "TASS".

Putin je podržao Madura usred napetih događaja i odnosa Venecuele i Sjedinjenih Američkih Država. Tramp je naredio raspoređivanje flote blizu obale Venecuele i strahuje se da bi mogao da izbije novi vojni sukob zbog pritisaka Trampa da Maduro podnese ostavku na funkciju predsjednika države.

Pročitajte i ovo

Tagovi

Vladimir Putin venecuela podrška

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ