"Politiko" tvrdi: Bijela kuća razmatra stvaranje nove globalne grupe K5 kao alternativu G7

Američka administracija istražuje mogućnost stvaranja međuvladine grupe koja bi uključivala Rusiju, Kinu, Indiju, Japan i SAD kao potencijalnu alternativu Grupi sedam (G7), objavio je "Politiko".

Izvor: Shutterstock

List ističe da Vašington navodno razmatra "naizgled daleku ideju" o osnivanju nove grupe zemalja pod nazivom "Kor 5" (Core 5) ili K5.

Veb-sajt "Difens uan" (Defense One) objavio je da je ovaj prijedlog uključen u neobjavljenu verziju Strategije nacionalne bezbjednosti.

Bijela kuća razmatra stvaranje nove grupe sila koja nije ograničena zahtjevima G7. Prva stavka na dnevnom redu K5 mogla bi biti rješavanje situacije na Bliskom istoku, posebno normalizacija odnosa Izraela i Saudijske Arabije.

Zamjenik portparola Bijele kuće Ana Keli odbila je da potvrdi za "Politiko" postojanje takvih dokumenata, ali su stručnjaci za nacionalnu bezbjednost napomenuli da bi uspostavljanje K5 služilo interesima sadašnje administracije.

Bijela kuća je 5. decembra objavila ažuriranu Strategiju nacionalne bezbjednosti SAD. U dokumentu se ističe da Vašington nije isključivo odgovoran za svjetski poredak, te izražava želja za postizanjem strateške stabilnosti u odnosima sa Rusijom, podsjeća TASS.