G7 razmatra sankcije zemljama koje podržavaju Rusiju u sukobu s Ukrajinom 1

G7 razmatra sankcije zemljama koje podržavaju Rusiju u sukobu s Ukrajinom

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
Američki predsjednik Donald Tramp pozvao je EU da poveća carine za Kinu i Indiju na 100 odsto

g7 razmatraju uvođenje sankcija onima koji podržavaju rusiju Izvor: Shutterstock

Grupa sedam industrijski razvijenih zemalja (G7) razmatrala je mogućnost uvođenja sankcija i carina zemljama koje podržavaju Rusiju u ukrajinskom sukobu, saopštili su ministri finansija Velike Britanije, Njemačke, Italije, Kanade, SAD, Francuske i Japana.

Oni su razgovarali o širokom spektru mogućih ekonomskih mjera za povećanje pritiska na Rusiju, uključujući dalje sankcije i trgovinske mjere, kao što su tarife, protiv onih koji omogućavaju ratne napore Rusije, prenio je Rojters.

Uoči sastanka "Blumberg" je javio, pozivajući se na neimenovane izvore, da će ministri finansija G7 razgovarati o potencijalnim sekundarnim sankcijama Kini i Indiji zbog kupovine ruske nafte.

Ranije je "Fajnenšel tajms" objavio da Evropska unija razmatra potencijalne sankcije Kini i trećim zemljama zbog kupovine ruske nafte i gasa.

Pored toga, američki predsjednik Donald Tramp pozvao je EU da poveća carine za Kinu i Indiju na 100 odsto kako bi pojačao pritisak na Rusiju u cilju rješavanja ukrajinskog sukoba, podsjeća TASS.

Ala

Jadnika ne mogu da shvate da su porazeni u svakom smislu. Nije im dovoljno sto su ostali bez jeftinog Ruskog gasa pa sad hoce da ugroze uvoz svega i svacega sto im je potrebno od Kine i Indije. Od onakve Evrope sad nece ostati ni sjena za par godina. Evo nama nazad svih baustelaca

