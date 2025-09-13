G7 razmatra sankcije zemljama koje podržavaju Rusiju u sukobu s Ukrajinom

Američki predsjednik Donald Tramp pozvao je EU da poveća carine za Kinu i Indiju na 100 odsto

Grupa sedam industrijski razvijenih zemalja (G7) razmatrala je mogućnost uvođenja sankcija i carina zemljama koje podržavaju Rusiju u ukrajinskom sukobu, saopštili su ministri finansija Velike Britanije, Njemačke, Italije, Kanade, SAD, Francuske i Japana.

Oni su razgovarali o širokom spektru mogućih ekonomskih mjera za povećanje pritiska na Rusiju, uključujući dalje sankcije i trgovinske mjere, kao što su tarife, protiv onih koji omogućavaju ratne napore Rusije, prenio je Rojters.

Uoči sastanka "Blumberg" je javio, pozivajući se na neimenovane izvore, da će ministri finansija G7 razgovarati o potencijalnim sekundarnim sankcijama Kini i Indiji zbog kupovine ruske nafte.

Ranije je "Fajnenšel tajms" objavio da Evropska unija razmatra potencijalne sankcije Kini i trećim zemljama zbog kupovine ruske nafte i gasa.

Pored toga, američki predsjednik Donald Tramp pozvao je EU da poveća carine za Kinu i Indiju na 100 odsto kako bi pojačao pritisak na Rusiju u cilju rješavanja ukrajinskog sukoba, podsjeća TASS.