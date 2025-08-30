logo
Države članice da dostave prijedloge: EU sprema nove sankcije Rusiji

Autor Dragana Božić
Zemlje EU će sljedeće sedmice podnijeti prijedloge za 19. paket sankcija Rusiji, izjavila je visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas.

shutterstock_2185957329.jpg Izvor: Shutterstock

"Ministri spoljnih poslova zemalja EU su danas razgovarali o načinima za dalje povećanje pritiska na Rusiju i o mogućim temeljima za sljedeći paket sankcija. Opcije uključuju sekundarne sankcije protiv onih koji podržavaju rat koji vodi Rusija, kao i zabranu uvoza i carine na ruske proizvode", rekla je Kalasova novinarima nakon ministarskog sastanka u Kopenhagenu.

Ona je dodala da "moraju biti pojačani i napori protiv ruske tajne flote brodova za prevoz nafte".

"Zamolila sam države članice da dostave svoje prijedloge sljedeće sedmice", rekla je Kalasova.

Ona je izjavila da su članice EU prijavile da postoji ozbiljan nedostatak sredstava za finansiranje pomoći Ukrajini i da su pozvale da se pronađu izvori finansiranja.

"Ministri spoljnih poslova zemalja EU pozvali su SAD da preispitaju svoju odluku da ne dozvole palestinskim zvaničnicima da učestvuju na zasjedanju Generalne skupštine UN u Njujorku", dodala je Kalasova. 

(Srna)

