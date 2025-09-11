logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Reakcija Vlade RS na sankcije Slovenije Dodiku: Zabranjen ulaz u Srpsku Tanji Fajon i Nataši Pirc Musar 4

Reakcija Vlade RS na sankcije Slovenije Dodiku: Zabranjen ulaz u Srpsku Tanji Fajon i Nataši Pirc Musar

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
4

Vlada Republike Srpske danas je, nakon odluke Slovenije da zabrani ulazak Miloradu Dodiku, uvela recipročne mjere.

7.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Zabranjen je ulazak u Srpsku slovenačkoj predsjednici Nataši Pirc Musar i potpredsjednici Vlade i ministarki spoljnih i evropskih poslova Tanji Fajon.

"Nalaže se Ministarstvu unutrašnjih poslova Srpske da navedenim osobama onemogući ulazak na teritoriju Republike, kao i da ih u slučaju boravka isprati van granica Srpske", navedeno je u zaključcima sa današnje druge telefonske sjednice Vlade.

Vlada je izrazila protest zbog jednostrane i politički motivisane odluke uvođenja zabrane ulaska predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku kome je CIK oduzeo mandat, u Sloveniju.

"Vlada je ocijenila da je zabrana ulaska donijeta bez jasnog pravnog osnova i razloga i da se radi o direktnom miješanju u unutrašnja pitanja i kršenju međunarodnih konvencija i da predstavlja korak unazad u odnosima i evropskoj perspektivi regiona", saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Radi zaštite političkog i institucionalnog integriteta Srpske, u skladu s međunarodnim praksama, Vlada je donijela recipročne mjere.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Slovenija sankcije Milorad Dodik Vlada RS

Još iz INFO

Komentari 4

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Patriota

Sila smo, nema sta! Sta ce nam Slovenci, kao da imamo nesto od njih, nit nasih ljudi ima tamo, nit tamo rade, nit studiraju djeca za dzabe... Samo zakuvaj, mocna republiko!

Banjalučanin

Uuuhh, kako će im to teško pasti. Sigurno neće moći zaspati. Dok ne legnu večeras.

BL

Da li pomenute imaju nekoliko nekretnina u Republici Srpskoj?

Bravo

Bravo Srpska ! Tim slovencima koji nemaju šta da kažu u EU pa bi da se sile po Bosni treba uvesti ne samo zabranu za njih već i za bahate Slovence!

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ