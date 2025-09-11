Reakcija Vlade RS na sankcije Slovenije Dodiku: Zabranjen ulaz u Srpsku Tanji Fajon i Nataši Pirc Musar

Vlada Republike Srpske danas je, nakon odluke Slovenije da zabrani ulazak Miloradu Dodiku, uvela recipročne mjere.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Zabranjen je ulazak u Srpsku slovenačkoj predsjednici Nataši Pirc Musar i potpredsjednici Vlade i ministarki spoljnih i evropskih poslova Tanji Fajon.

"Nalaže se Ministarstvu unutrašnjih poslova Srpske da navedenim osobama onemogući ulazak na teritoriju Republike, kao i da ih u slučaju boravka isprati van granica Srpske", navedeno je u zaključcima sa današnje druge telefonske sjednice Vlade.

Vlada je izrazila protest zbog jednostrane i politički motivisane odluke uvođenja zabrane ulaska predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku kome je CIK oduzeo mandat, u Sloveniju.

"Vlada je ocijenila da je zabrana ulaska donijeta bez jasnog pravnog osnova i razloga i da se radi o direktnom miješanju u unutrašnja pitanja i kršenju međunarodnih konvencija i da predstavlja korak unazad u odnosima i evropskoj perspektivi regiona", saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Radi zaštite političkog i institucionalnog integriteta Srpske, u skladu s međunarodnim praksama, Vlada je donijela recipročne mjere.

(Srna)