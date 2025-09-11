logo
Dodik zaprijetio: Ako dirnu u imovinu, istog trena nezavisnost

Autor Dragana Božić
1

Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat predsjednika RS, poručio je da Republika Srpska istog trenutka postaje nezavisna država ukoliko joj se dirne u imovinu, te da nova Vlada mora naći način da se odupre tom zapadnom konceptu.

IMG_7513.jpeg Izvor: Mondo - Slaven Petković

Dodik je objasnio da Srpskoj žele oduzeti imovinu da ne bi bila solventna, jer ako nije solventna onda nije ni suverena i u sistemu je dužničkog ropstva.

"Važno je održati potpunu solventnost i vjerujem da ona neće biti upitna", poručio je Dodik na posebnoj sjednici Vlade Republike Srpske.

On je istakao da sve što se danas dešava Republici Srpskoj i njemu jeste samo zbog imovine i namjere da joj bude oduzeta, a ta namjera je nastala kada su utvrđene značajne rezerve rijetkih minerala u Srpskoj.

"Ko god je nešto radio proteklih 30 godina protiv republike Srpske izgubio je, a Srpska je preživjela, preživjeće i ovo vrijeme i tu nema dileme", poručio je Dodik.

On je istakao da samostalnost nije hir Srpske, već potreba da se odupre lošem odnosu prema njoj.

Komentarišući izjavu premijera Federacije BiH (FBiH) Nermina Nikšića da neće sarađivati sa novom Vladom Srpske, Dodik je rekao da je upravo njegova Vlada formirana na način da je na jedan dan suspendovan Ustav FBiH.

"Od šest nezaposlenih u BiH, pet je iz FBiH, a jedan iz Srpske. To Nikšić treba da odgovara", zaključio je Dodik. 

(Srna)

Gastarbajter

Naši nezaposleni su u Njemačkoj, Austriji, Sloveniji...

