Dodik na posebnoj sjednici Vlade RS: Cilj je povećati BDP na 30 milijardi KM

Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat predsjednika RS rekao je na dašanjoj posenoj sjednici Vlade RS da je cilj povećanje društvenog proivoda u narednih pet godina na 30 milijardi KM.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Dodik je izjavio da je izborom nove Vlade iskazana stabilnost institucija, te da su postavljeni novi ciljevi koji bi prije svega trebalo da donesu bolje ekonomske rezultate.

Poručio je da novoizabrana Vlada Republike Srpske mora sebe da poboljšava svaki dan, te istakao da su politike destabilizacije Srpske poražene, da nisu dobile tu utakmicu.

"Mi smo, iako malo zamoreni, ipak pokazali da smo sposobni da se krećemo dalje i da nismo spremni da odustanemo od cilja", rekao je Dodik u Banjaluci na posebnoj sjednici novoizabrane Vlade Srpske koju Srna prenosi uživo na "Jutjub" kanalu.

Dodik je naveo da je prije deset godina javni sektor generisao oko 60 odsto domaćeg proizvoda, a da je danas obrnuto da sada 40 odsto kreira javni sektor, a 60 odsto domaćeg proizvoda kreira realni sektor.

"Optimalno je da javni sektor kreira 25 odsto i mi tome treba da težimo", naglasio je Dodik.

"Želim uspješan rad ministrima i da ostvare svoje ciljeve. Transfer Vlade je urađen u duhu kontinuiteta. Svjesno smo ostavili ovaj broj ministara iz stare Vlade. Pokazujemo unutrašnju stabilnost da možemo da izdržimo proces između jedne i druge Vlade. Vlada radi svoj posao", rekao je Dodik na posebnoj sjednici Vlade Republike Srpske.

On je istakao da će ministri morati da prilagode rad novonastalim okolnostima, istakavši da se manipuliše često u javnosti vijestima od onih koji ne žele dobro Republici Srpskoj.

"Vlada kao izvršni organ vlasti jasno je definisana zakonima i Ustavom. Podrazumijeva se da Vlada bude uspješna i dobra. Vlada mora biti efikasna, pokazati strpljenje, inovacije i politiku čistog uma", poručio je Dodik.

On je istakao da se to prije svega odnosi na poboljšanje ekonomskog stanja, navodeći da geopolitčka podjela svijeta determiniše sve druge procese.

"Moramo da postavimo ciljeve u ekonomiji da naš domaći proizvod za pet godina sa sadašnjih 19 milijardi podignemo na 30 milijardi KM. Mi smo pokazali da možemo dizati taj iznos. Vlada provodi te mjere i sada i u budućim vremenima", rekao je Dodik.

On je istakao da se mnogo može naučiti od prošle godine, kada je postojao značaj politički i ekonomski pritisak na Republiku Srpsku.

"Mi smo prošli jednu vrstu golgote bez mogućnosti da intervenišemo u naš finansijski sistem. Održali smo potentnim sve ekonomske parametre. Nisu nas porazili", poručio je Dodik.

On je obraćajući se ministrima naglasio da sada kao trenutak treba prepoznati djelovanje neustavnog Suda BiH, Kristijana Šmita, logiku imperatora, okupatora, te ukazao na to da su mnogi Srbi patili zbog toga što su izabrani od naroda suvereno branili srpske pozicije.

Formirati odjeljenje za borbu protiv dezinformacija i laži protiv Srpske

Predsjednik Repubike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da je potrebno formirati odjeljenje koje će se boriti protiv dezinformacija i laži, te ukazao da sistematske laži protiv Srpske dolaze iz Federacije BiH.

"Čitav medijski sektor u FBiH usmjeren je negativnim narativom protiv Srpske i primjećujemo da značajan broj i to važnih ljudi konzumira te vijesti i polako transfortmiše svoja ponašanja", rekao je Dodik.

Ukazao je da se 1.000 vijesti dnevno emituje na prostoru BiH od kojih su 87 odsto negativne.

"Ova Vlada mora da promjeni taj narativ, da stepen laži i dezinfomacija smanji na minimum i da se obračuna sa svakom. Ako to ne uradimo postaćemo žrtve našeg nečinjenja na tom planu", rekao je Dodik.

On je naveo da se u mnogim zemljama stvaraju odjeljenja za dezinformacije i laži koje su usmjerene protiv nekog subjekat kao što je vlada i da je dokazano da nanose najveći udarac vladinim strukturama.

Podsjećamo, u Banjaluci je u toku poesbna sjednica Vlade RS koja se prenosi uživo.

(Srna/Mondo)