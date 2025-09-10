Ustavni sud BiH stavio van snage zaključke NSRS o mandatu Dodika

Privremeno su van snage stavljeni zaključci NSRS pod tačkama 6, 7. i 8. Informacije u vezi s odlukom CIK BiH o prestanku mandata predsjedniku RS, koji je NSRS usvojila 22. avgusta ove godine.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Ustavni sud Bosne i Hercegovine usvojio je zahtjev 14 članova Predstavničkog doma PSBiH iz redova stranaka Trojke i njihovih partnera za donošenje privremene mjere do donošenja konačne odluke.

Odlukom o privremenoj mjeri Ustavni sud je privremeno stavio van snage tačke 6,7. i 8. Informacije u vezi s odlukom CIK BiH o prestanku mandata predsjedniku RS, koji je NSRS usvojila 22. avgusta ove godine.

"Ustavni sud je takođe odlučio da se do donošenja konačne odluke Ustavnog suda BiH o podnesenom zahtjevu za ocjenu ustavnosti akata privremeno stavljaju van snage svi akti doneseni na osnovu tač. 6, 7. i 8. Zaključaka, te da se privremeno zabranjuje svim zakonodavnim, izvršnim i sudskim institucijama u Republici Srpskoj, kao i svim službenim ili odgovornim licima u tim institucijama Republike Srpske ili jedinicama lokalne samouprave ili bilo kojem organu jedinice lokalne samouprave, kao i službenim ili odgovornim licima iz Republike Srpske koja obavljaju dužnost u institucijama Bosne i Hercegovine da preduzimaju bilo kakve radnje na osnovu tač. 6, 7. i 8. Zaključaka.", stoji u saopštenju Ustavnog suda BiH.

Ova odluka stupa na snagu odmah i proizvodi pravno djelovanje od dana stupanja na snagu Zaključaka povodom Informacije u vezi s odlukom Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku do donošenja konačne odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o podnesenom zahtjevu za ocjenu ustavnosti.

Evo šta se podrazumijevalo zaključcima NSRS:

6. Narodna skupština Republike Srpske podsjeća da je predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika izabrao narod Republike Srpske na demokratskim i slobodnim izborima. Narodna skupština zahtijeva od predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da nastavi obavljati funkciju predsjednika Republike Srpske u punom kapacitetu, poštujući Ustav Republike Srpske i izvršavajući svoje ustavne obaveze.

7. Narodna skupština Republike Srpske odbacuje mogućnost provođenja prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske. Narodna skupština zahtijeva od svih političkih faktora u Republici Srpskoj, političkih partija i pojedinaca da se ne prijavljuju na eventualne prijevremene izbore za predsjednika Republike. Narodna skupština konstatuje da bi prijava i izlazak na takve izbore predstavljali kršenje stavova Narodne skupštine, narušavanje ustavne ravnoteže i poništavanje Republike Srpske kao strane u Dejtonskom mirovnom sporazumu.

8. Narodna skupština zahtijeva od svih organa vlasti, institucija i službenih i odgovornih lica na nivou Republike i na nivou jedinica lokalne samouprave da ne preduzimaju bilo kakve radnje vezane za eventualno provođenje prijevremenih izbora za predsjednika Republike. Narodna skupština naglašava da bi eventualna saradnja sa Centralnom izbornom komisijom BiH povodom ovog pitanja predstavljala izvršavanje krivičnog djela „Nepoštovanje ili neizvršavanje odluka institucija ili organa Republike Srpske“ propisanog Krivičnim zakonikom Republike Srpske, član 278a.

(Mondo)