Dodik pozvao ruske zvaničnike da pomognu u zatvaranju OHR-a: Kristijan Šmit je generator svih problema u BiH

Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat predsjednika RS, poručio je danas u Moskvi da je Kristijan Šmit generator svih problema u BiH, te zamolio ruske zvaničnike da pomognu u zatvaranju OHR-a.

Izvor: Screenshot/RTRS

Dodik je istakao da Srpska nema u planu nikakve nasilne procese odvajanja i da je subjekt međunarodnog prava, što ne važi za one koji uporno krše Dejtonski sporazum.

Dodao je da je Republika Srpska unijela svoj suverenitet u BiH, te da je veoma plemenito što Ruska Federacija nastoji da se BiH vrati Dejtonskom sporazumu i očuva ga.

"Međutim, mi danas imamo problem sa onima koji to ne žele. Srpska je ostala privržena slovu Dejtonskog sporazuma", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Moskvi nakon sastanka sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom.

Dodik je istakao da je Kristijan Šmit, kojeg vlasti u Srpskoj ne priznaju za visokog predstavnika, generator svih problema u BiH i da je došao u BiH da se sveti Srpskoj.

On je naveo da je problem što Bošnjaci prihvataju Šmitove odluke i provode ih putem neustavnog Suda u BiH derogirajući Republiku Srpsku, Srbe i Hrvate, kao konstitutivne narode, kroz svoje odluke.

"Onda iza takvih neustavnih institucija i njihovih odluka staje dio zapadne javnosti koji traži provođenje i poštivanje odluka suda", rekao je Dodik.

Govoreći o mogućnostima za povratak na Dejtonski sporazum i očuvanje njegovih osnovnih vrijednosti, Dodik je naveo da Srbi u dugoj istoriji nepravde u BiH ni jednom nisu zaprijetili oružanom intrvencijom ili ratom.

"Šmita u BiH čuva njemačka bezbjednosna struktura, a ne struktura UN kako to treba da izgleda kada je neko imenovan od Savjeta bezbjednosti. On nema pasoš UN, nego pasoš Njemačke", rekao je Dodik.

On je naveo da se Šmit došao svetiti Srpskoj jer je, kako je rekao, poznati pratilac i obožavalac nacističkih struktura, prije svega pilota koji su bili po njima junaci Hitlerovog vazduhoplovstva.

"Šmit je jedan od viđenijih članova koji podržavaju to udruženje. Srbi su pretrpjeli ogromnu štetu od Nijemaca. Izgubili smo pola stanovništva u dva velika rata", rekao je Dodik.

On je dodao da je Njemačka bila veoma prisutna u procesu raspada bivše Jugoslavije.

"Srbe su odmah odredili kao loše momke i uporno smo 30 godina u jednoj potpuno ludoj i šizofrenoj situaciji koju su nametale kancelarije sa Zapada", rekao je Dodik.

On je istakao da je Šmit došao da završi nezavršeni posao.

Dodik je rekao da je najviše ruske zvaničnike u Moskvi zamolio da svojim uticajem pomognu u zatvaranju OHR-a u BiH.

Kaže da je zamolio Rusiju i da svojim uticajem i kontaktima u UN utiče da se suzbije nered koji neprestano pravi Kristijan Šmit koji je neovlašteni visoki predstavnik.

"To što on radi može do temelja da ugrozi Dejtonski sporazum i dovede do raspada BiH putem nefunkcionisanja zajedničkih institucija", rekao je Dodik.

On je rekao da treba riješiti pitanje funkcionisanja Ustavnog suda BiH u kome presudnu ulogu, uz podršku bošnjačkih, imaju strane sudije.

"Oni mijenjaju ustavni poredak u BiH, a uporno i neopravdano za to krive Srbe", dodao je Dodik.

On je rekao da je Srpska za vraćanje izvornom Dejtonskom sporazumu.

"Nemamo ništa protiv da hrvatski narod dobije svoj ili treći entitet u okviru Federacije BiH. To bi bilo pravično", dodao je Dodik.

On je naglasio da će Republika Srpska nastaviti da sarađuje sa Rusijom, kojoj BiH nikada nije uvela sankcije zahvaljujući Srpskoj, iako su to željeli Bošnjaci.

"BiH nikada nije donijela doluku da se u Rusiji uvedu sankcije. Zahvalan sam Rusiji i njenom rukovodstvu, predvođenim predsjednikom Vladimirom Putinom, na saradnji. Oni poznaju ovdašnju situaciju i posvećeni su mirnom rješavanju problema uz uvažavanje BiH koju čine dva ravnopravna entiteta i tri konstitutivna naroda u BiH", rekao je Dodik.

(Srna/Mondo)