Nakon sastanka sa Dodikom Lavrov poručio: BiH će na sjednici UN-a morati odgovoriti na neugodna pitanja

Ministar inostranih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov poručio je da će na sjednici Savjeta bezbjednosti UN u oktobru BiH morati da se pripremi za neugodna pitanja.

Izvor: Profimedia

Lavrov je poručio da je teško zamisliti u normalnoj državi da je Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat predsjednika RS, izvršio krivično djelo jer nije ispunio odluke Kristijana Šmita.

"Šmitu aktivno pomaže Ustavni sud BiH, koji je pod kontrolom EU, i ne dozvoljava narodima u BiH da rješavaju svoje probleme", rekao je Lavrov na konferenciji za novinare u Moskvi nakon sastanka sa Dodikom.

Lavrov je rekao da je Rusija jedan od garanata Dejtonskog sporazuma i nastaviće da podržava taj najznačajniji dokument.

"To ćemo detaljno pripremiti za Savjet bezbjednosti u oktobru kada Rusija predsjedava i BiH će morati da se pripremi za neugodna pitanja", istakao je Lavrov.

On je naglasio da očuvanje dejtonskih postulata nema alternativu.

U delegaciji Republike Srpske koja je učestvovala na sastanku u Moskvi bili su i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, šef Predstavništva Republike Srpske u Moskvi Duško Perović, te pravnik Slavko Mitrović.

Delegaciju Ruske Federacije, osim Lavrova, činili su zamjenik ministra inostranih poslova Rusije Aleksandar Gruško, direktor Odjeljenja za informisanje i štampu Marija Zaharova, direktor Drugog evropskog odjeljenja Jurij Pilipson i zamjenici direktora Jekaterina Izotova i Konstantin Bersenev.

(Srna)