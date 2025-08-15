logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lavrov stigao na Aljasku: Jedan detalj privukao pažnju (VIDEO)

Lavrov stigao na Aljasku: Jedan detalj privukao pažnju (VIDEO)

Autor Dušan Volaš
0

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov stigao je na Aljasku pred samit s Donaldom Trampom, ali pažnju medija i javnosti privukao je jedan detalj na njegovoj garderobi, mnogi ga tumače kao simboličnu poruku SAD-u.

Lavrov stigao na Aljasku u džemperu sa spornim natpisom Izvor: Alexandros Michailidis/Shutterstock

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov stigao je u hotel u Ankoridžu, na Aljasci, noseći bijeli džemper za koji se pretpostavlja da ima natpis “SSSR”, što je skraćenica za bivši Sovjetski Savez, na ruskom jeziku.

Snimak je objavljen na Telegram nalogu lista Izvestija.

Na video-zapisu se vidi kako Lavrov izlazi iz automobila, obučen u bijeli džemper i jaknu, a na grudima mu se nazire natpis “SSSR”.
Na pitanje novinara da li je ranije bio na Aljasci, ministar je odgovorio potvrdno.

Ranije je Lavrov izjavio da ne treba davati nikakve prognoze uoči samita na Aljasci između ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trampa, koji je zakazan za petak, i istakao da Rusija ima jasno definisanu poziciju koju će tom prilikom predstaviti.

Takođe je dodao da ne osjeća zabrinutost pred ovaj događaj.  

(MONDO/News)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sergej Lavrov aljaska Rusija SAD

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ