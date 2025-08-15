Odložen istorijski sastanak Putina i Trampa: Poznato vrijeme početka

Predsjednici SAD i Rusije, Donald Tramp i Vladimir Putin, sastaju se danas u 11 sati po lokalnom vremenu u Enkoridžu na Aljasci. Samit, koji će biti održan u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson, biće fokusiran na bezbjednosna i ekonomska pitanja.

Sastanak predsjednika SAD Donalda Trampa i ruskog lidera Vladimira Putina biće održan danas u 11 sati po lokalnom vremenu u Enkoridžu na Aljasci, što je 21 čas po srednjoevropskom.

Samit, koji je prvobitno bio zakazan pola sata kasnije, održaće se u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson.

Prema rasporedu, Tramp iz Bele kuće polazi u 6:45 po istočnoameričkom vremenu, a iz Enkoridža se vraća u 17:45 po lokalnom vremenu, odnosno 12 i 45 po srednjoevropskom, kako bi stigao u Vašington rano u subotu.

U međuvremenu, Putin boravi u Magadanu, gradu na ruskom Dalekom istoku, gdje obilazi infrastrukturne i industrijske projekte i razgovara sa lokalnim zvaničnicima, prije nego što otputuje na Aljasku radi pregovora sa Trampom.

