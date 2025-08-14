Avion sa ruskom delegacijom sletio na Aljasku: Evo kad stiže Putin

Avion je prevozio rusku delegaciju.

Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Ruski državni avion je sletio na Aljasku uoči sutrašnjeg sastanka Trampa i Putina, izvještava Flightradar24.

Avion je poletio iz Moskve u 7:50 ujutru po lokalnom vremenu i sletio na Međunarodni aerodrom u Enkoridžu. Ušao je u vazdušni prostor SAD oko 5:15 ujutru po lokalnom vremenu.

Prema sajtu za praćenje letova Flightradar24, avion je prevozio rusku delegaciju. Putin bi trebalo da stigne sutra.

Kremlj je danas saopštio da se ne očekuje konačni dokument nakon predstojećeg sastanka ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trampa, koji će se održati sutra na Aljasci.

(MONDO)