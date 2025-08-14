logo
Tramp optimističan pred sastanak s Putinom: "Prijetnje sankcijama ostvarile cilj"

Tramp optimističan pred sastanak s Putinom: "Prijetnje sankcijama ostvarile cilj"

Autor Vesna Kerkez
Predsjednik SAD Donald Tramp smatra da će se dogovoriti sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kada se sutra budu sastali Aljasci.

tramp optimističan pred sastanak s putinom Izvor: Profimedia

Tramp je za "Foks njuzu" rekao da su prijetnje sankcijama protiv Rusije vjerovatno odigrale ulogu u tome što je Moskva pristala na sastanak.

Američki predsjednik je dodao da ima tri lokacije na umu za naknadni sastanak sa Putinom i ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim.

Državni sekretar SAD Marko Rubio rekao je da će Tramp razgovarati sa Putinom u nadi da će postići prekid borbi u Ukrajini, ali da će za sveobuhvatno rješenje sukoba biti potrebno više vremena.

"Da bismo postigli mir, mislim da svi shvatamo da će morati da se razgovara o bezbjednosnim garancijama. Moraće da se razgovara o teritorijalnim sporovima, zahtjevima i oko čega se vode borbe", rekao je Rubio novinarima u Stejt departmentu.

Pred samit na Aljasci, ruski predsjednik je rekao da administracija američkog predsjednika ulaže velike napore da okonča borbena dejstva u Ukrajini.

Avion sa ruskim novinarima koji prate dešavanja u Kremlju poletio je danas iz Moskve prema Aljasci. Početak razgovora zakazan je za sutra u 21.30 časova po srednjoevropskom vremenu, a za mjesto sastanka odabrana je vojna baza Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu.

Kremlj i Bijela kuća su objavili da će Putin i Tramp prvo imati samostalan sastanak, a potom će im se pridružiti članovi njihovih delegacija.

(Srna)

