Putin i Tramp se sastaju u najvećem gradu na Aljasci: Bijela kuća sve potvrdila, svijet nestrpljivo čeka ovaj trenutak

Donald Tramp i Vladimir Putin sastaće se u Enkoridžu na Aljasci.

Porparolka Bijele kuće Kerolin Levit obratila se predstavnicima medija povodom sastanka američkog predsjednika Donalda Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina na Aljasci. Sastanak je zakazan za petak 15. avgust, a dvojica lidera sastaće se u Enkoridžu, najvećem gradu na Aljasci, prenosi "Skaj Njuz".

"Predsjednik Tramp je odlučan da pokuša da okonča ovaj rat i da zaustavi sva ubijanja. Kao što je i sam više puta izjavio, on će uvijek biti naklonjen miru i partnerstvu kad god su takvi ishodi mogući.

Trenutno ne postoji lider u svijetu koji je više posvećen sprečavanju rata ili okončavanju sukoba nego predsjednik Tramp. Predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog neće biti na ovom sastanku jer je predsjednik Rusije Vladimir Putin tražio sastanak sa predsjednikom Trampom preko Stiva Vitkofa na sastanku u Moskvi", objasnila je portparolka Bijele Kuće Kerolin Levit.

Da podsjetimo, italijanska premijerka Đorđa Meloni pozvala je Trampa i Putina na sastanak u Italiju. Međutim, Rusiji to nikako ne odgovara iz dva razloga.

Poljski premijer Donald Tusk je razgovarao telefonom sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u petak 8. avgusta. Napomenuo je da je moguće da “Rat u Ukrajini bude pauziran”.

“Postoje određeni signali, to mi govori i intuicija da je moguće zamrzavanje konflikta. Ne želim to da nazovem krajem rata, ali zamrzavanjem konflikta da.

To je moguće da se dogodi prije ili kasnije. Postoji nada da se to desi.

Danas je posljednji dan za ultimatum. Predsjednik Zelenski je oprezan, ali i optimističan.

Ukrajinska strana je naklonjena Evropi, uključujući i Poljsku, i žele da mi učestvujemo u budućem prekidu vatre koji bi kasnije, vremenom, doveo do mira. Želimo mir i mi, to bi imalo pozitivan učinak za našu bezbjednost“, objasnio je Tusk.

U srijedu 6. avgusta u Moskvi su se sastali Vladimir Putin i Stiv Vitkof, Trampov specijalni izaslanik. Sastanak je trajao tri sata i glavna tema bila je rat u Ukrajini.

Šta je Tramp rekao o sastanku u Moskvi?

Američki predsjednik kratko se oglasio nakon sastanka u Moskvi. Odmah je obavijestio i pojedine evropske saveznike, ali nije precizirao na koga je tačno mislio.

“Moj specijalni izaslanik, Stiv Vitkof, je danas imao vrlo produktivan razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Veliki napredak je ostvaren. Obavijestio sam i neke evropske saveznike. Svi se slažu da ovaj rat mora da se završi, radićemo svi na tome u narednim danima i nedjeljama“, rekao je Tramp u srijedu.

Šta je Rusija rekla nakon sastanka?

Nije se Vladimir Putin lično oglasio, ali jeste njegov pomoćnik Jurij Ušakov koji se kratko obratio predstavnicima medija nakon završenog sastanka. Rekao je da je razgovor bio “koristan i konstruktivan”.

“Ruska Federacija dobila je neke signale od Trampa i vratila je neke signale drugoj strani. Predsjednik Putin i Vitkof su razgovarali takođe i o strateškom partnerstvu Rusije i Sjedinjenih Država”, kratak je bio Ušakov u srijedu.

