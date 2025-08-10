logo
Vens: Nema koristi od susreta Putina i Zelenskog prije pregovora sa SAD

Autor Nikolina Damjanić
Potpredsjednik SAD Džejms Dejvid Vens izjavio je da ne smatra produktivnom ideju o sastanku ruskog predsjednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog prije razgovora između lidera Rusije i SAD.

Vans o sastanku zelenskog i trampa Izvor: DIA Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia/ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia

"Zapravo ne mislim da bi to bilo toliko produktivno", rekao je Vens za "Foks njuz" kada mu je postavljeno relevantno pitanje.

Ranije danas ambasador SAD pri NATO-u Metju Vitaker nagovijestio je mogućnost da Zelenski učestvuje u predstojećem sastanku Putina i predsjednika SAD Donalda Trampa na Aljasci.

(MONDO/Srna)

