"To će se dogoditi": Tramp otkrio kada će se sastati Putin i Zelenski

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da bi sastanak između Zelenskog i Putina, uz njegovo prisustvo, mogao da se održi već za dva do tri mjeseca.

Izvor: Kremlin Pool / Alamy / Profimedia/ Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / Zuma Press / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp otputovao je danas u Škotsku, gdje se očekuje da posjeti svoje golf terene i sastane se sa britanskim premijerom Kirom Starmerom. Prije nego što se ukrcao u avion Er Fors Van, Tramp je komentarisao rat u Ukrajini i iznio konkretan, mada nepotvrđen, vremenski okvir za mogući mirovni samit.

Na pitanje novinara o uslovima za sastanak između ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i ruskog predsjednika Vladimira Putina, u kojem bi i on mogao da učestvuje, Tramp je samouvjereno odgovorio: "To će se dogoditi, i to za dva ili tri mjeseca".

Izjava dolazi u trenutku kada se njegova administracija fokusira na diplomatsko rješenje sukoba i uslijedila je nakon nedavnih prijetnji sekundarnim sankcijama protiv Rusije ako se mirovni sporazum ne postigne do roka.

Tramp je nedavno izrazio frustraciju zbog kontinuiranih napada Rusije na ukrajinske gradove uprkos naporima SAD da posreduju u prekidu vatre. Njegova administracija je ove nedjelje najavila dodatnu prodaju oružja Ukrajini i novi model finansiranja oružja uz podršku Evropske unije.

