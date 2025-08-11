Tramp je naglasio da neće posredovati u postizanju sporazuma između Rusije i Ukrajine, ali želi da vidi "prekid vatre i najbolji mogući sporazum za obje strane".

Izvor: Shutterstock

Američki predsjednik Donald Tramp potvrdio je da će se u petak na Aljasci sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, nazvavši razgovore „uvodnim sastankom“ gdje će zatražiti od Putina da „okonča rat“ u Ukrajini.

Prilikom najave sastanka, Tramp je napravio neobičan gaf rekavši novinarima: "Idem u Rusiju u petak", iako Aljaska nije dio Rusije od 1867. godine. Kasnije je to još jednom ponovio, samo da bi na kraju konferencije za novinare rekao da će Putin doći u SAD u petak.

"Ovo je rat koji nikada nije trebalo da se desi. Da sam ja predsjednik, nikada se ne bi desio", rekao je Tramp. Dodao je da vjeruje da Putin želi da okonča sukob, iako ga je ranije razočarao rekavši da će nakon "dobrog razgovora" uslijediti bombardovanje Kijeva ili drugih gradova.

Tramp je naglasio da neće posredovati u postizanju sporazuma između Rusije i Ukrajine, ali želi da vidi "prekid vatre i najbolji mogući sporazum za obje strane". Nakon sastanka, planira da razgovara sa evropskim liderima "sa kojima se dobro slaže".

Vidi opis Tramp najavio sastanak na Aljasci, pa napravio dva velika gafa: Otkrio i da li će Zelenski prisustvovati pregovorima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Alexey NIKOLSKY / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Alexey NIKOLSKY / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Na pitanje da li će Volodimir Zelenski učestvovati u pregovorima na Aljasci u petak, predsjednik SAD Donald Tramp je rekao da „nije dio toga“, dodajući da „možda ide“, ali da je ukrajinski lider „bio na mnogo sastanaka u posljednje tri i po godine i da se ništa nije dogodilo“.

Tramp je rekao da će "vjerovatno u prva dva minuta" razgovora sa Vladimirom Putinom znati da li se može postići dogovor. Tramp je dodao da će "vidjeti šta [Putin] ima na umu" i, ako je ponuda fer, prvo će "iz poštovanja" pozvati Zelenskog, a zatim obavijestiti lidere Evropske unije i NATO-a.

Dodao je da postoji mogućnost da SAD i Rusija jednog dana postanu trgovinski partneri ako sastanak u petak bude uspješan.

"Rusija ima veoma vrijednu zemlju ako bi Vladimir Putin išao na posao umesto na rat", rekao je.

Američki predsjednik je rekao da vjeruje da "pregovori mogu biti dobri ili loši".

"Došao sam ovdje iz jednog razloga – da okončam rat koji je neko drugi započeo", rekao je novinarima. Dodao je da će na kraju "staviti Putina i Zelenskog u istu prostoriju, bio ja tamo ili ne, i verujem da će problem biti rješen". Takođe je potvrdio da će razgovarati sa evropskim liderima pre sastanka sa Putinom.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da ustupci Rusiji neće dovesti do prekida borbi.

"Rusija odbija da zaustavi ubistva i ne sme da dobije nikakve nagrade za to", rekao je on, napominjući da je samo u posljednja 24 sata zabilježeno 137 sukoba na prvoj liniji fronta.

Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da je Vašington obećao da će se konsultovati sa evropskim partnerima pre sastanka Trampa i Putina i naglasio da Ukrajina mora da učestvuje u svim pregovorima o okončanju rata.

Izvor: POU / Zuma Press / Profimedia

Španski ministar spoljnih poslova Hoze Manuel Albares takođe je rekao da se nikakva odluka o teritoriji Ukrajine ne smije donositi bez njenog pristanka. On je sastanak sa Putinom opisao kao pozitivan samo ako vodi „istinskom miru, a ne trajnom kršenju ukrajinskog suvereniteta i evropske bezbjednosti“.

U srijedu 6. avgusta u Moskvi su se sastali Vladimir Putin i Stiv Vitkof, Trampov specijalni izaslanik. Sastanak je trajao tri sata i glavna tema bila je rat u Ukrajini.

Šta je Tramp rekao o sastanku u Moskvi?

Američki predsjednik kratko se oglasio nakon sastanka u Moskvi. Odmah je obavestio i pojedine evropske saveznike, ali nije precizirao na koga je tačno mislio.

“Moj specijalni izaslanik, Stiv Vitkof, je danas imao vrlo produktivan razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Veliki napredak je ostvaren.

Obavijestio sam i neke evropske saveznike. Svi se slažu da ovaj rat mora da se završi, radićemo svi na tome u narednim danima i nedjeljama“, rekao je Tramp u srijedu.

Šta je Rusija rekla nakon sastanka?

Nije se Vladimir Putin lično oglasio, ali jeste njegov pomoćnik Jurij Ušakov koji se kratko obratio predstavnicima medija nakon završenog sastanka. Rekao je da je razgovor bio “koristan i konstruktivan”.

(Sky news/The Guardian/MONDO)