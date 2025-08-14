logo
Putin se oglasio pred istorijski sastanak: Evo šta je poručio, ima novi prijedlog za Vašington

Autor Marina Letić
0

Glavna tema razgovora biće rješavanje krize u Ukrajini, ali će dva lidera razgovarati i o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji.

Šta je rekao Putin pred sastanak sa Trampom na Aljasci Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da SAD ulaže „iskrene napore“ da pronađu rješenje za rat u Ukrajini i predložio da Moskva i Vašington mogu postići sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja koji bi mogao da ojača mir.

Prema Putinovim riječima, sporazumi o Ukrajini trebalo bi da stvore dugoročne uslove za mir između dvije zemlje i u Evropi.

"I u svijetu kao cjelini- ako do sljedećih faza postignemo sporazume u oblasti kontrole nuklearnog naoružanja", rekao je ruski lider.

Ranije ove godine, Tramp je izjavio da želi da ponovo pokrene pregovore o kontroli nuklearnog naoružanja sa Rusijom i Kinom. Tada je izrazio nadu da bi sve tri zemlje mogle da se dogovore da prepolove svoje velike odbrambene budžete.

Tramp je juče novinarima rekao da bi mogao da posreduje u drugom sastanku u kojem bi učestvovali Putin i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, ako sutrašnji sastanak na Aljasci bude uspješan.

Ali Rusija nije dala nikakve naznake da je spremna na ustupke, dok u Ukrajini postoji zabrinutost da bi Tramp mogao postići dogovor bez njihovog učešća. Američki predsjednik i ruski predsjednik sastaće se sutra u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu, na Aljasci, u formatu „jedan na jedan“, samo uz prisustvo prevodioca. Sastanak počinje u 21:30 po našem vremenu.

Glavna tema razgovora biće rješavanje krize u Ukrajini, ali će dva lidera razgovarati i o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji. Nakon sastanka slijedi radni doručak sa delegacijama i zajednička konferencija za novinare.

(Tass/MONDO)

Tagovi

Vladimir Putin Donald Tramp Ukrajina aljaska

