Šta Tramp nudi Ukrajini u zamjenu za prekid rata? Procurili detalji važnog razgovora pred sastanak sa Putinom

Trampova otvorenost za bezbjednosne garancije, što je ključni zahtjev i Ukrajine i Evrope, pomaže da se objasni oprezni optimizam koji su evropski zvaničnici izrazili nakon razgovora i prije samita u petak.

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je u srijedu evropskim liderima i ukrajinskom predsjedniku da su Sjedinjene Države spremne da pruže bezbjednosne garancije Ukrajini pod određenim uslovima, rekle su tri osobe upoznate sa razgovorom.

On je to rekao na virtuelnom sastanku koji je u sredu organizovala Njemačka kako bi se koordinisali stavovi SAD i Evrope uoči Trampovog samita sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci u petak. Tri osobe - evropski diplomata, britanski zvaničnik i osoba upoznata sa razgovorima - rekle su da su Sjedinjene Države spremne da igraju neku vrstu uloge u pomaganju Kijevu da odvrati buduću rusku agresiju ako se postigne prekid vatre.

Osoba upoznata sa razgovorom rekla je da je Tramp naglasio da će se preuzati takvu obavezu samo ako to ne bude dio NATO-a. Trampova otvorenost prema bezbjednosnim garancijama, što je ključni zahtjev i Ukrajine i Evrope, pomaže da se objasni oprezni optimizam koji su izrazili evropski zvaničnici nakon razgovora i uoči samita u petak, objavio je Politiko.

Ali jedan od izvora je rekao da Tramp nije precizirao šta podrazumijeva pod bezbjednosnim garancijama i da je samo razgovarao o širem konceptu. Tramp priznaje da američke bezbjednosne garancije moraju biti deo konačnog sporazuma i vidi da Sjedinjene Države igraju ulogu u tome, naglasio je britanski zvaničnik. Bela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar o Trampovoj otvorenosti o američkoj ulozi u pružanju bezbjednosnih garancija.

Bez obzira na uvjeravanja, Tramp je jasno stavio do znanja da SAD neće nastaviti direktno da snabdijevaju oružjem ili trupama Ukrajinu , iako će prodavati oružje Evropi za upotrebu Kijeva. Vjerovatno će to biti ograničeno i moglo bi da razočara ukrajinske pristalice koji žele jače garancije od SAD kako bi odvratili Rusiju od moguće ponovne invazije na Ukrajinu nakon završetka borbi.

Tramp je veći deo svog predsjedničkog mandata proveo protiveći se vojnoj pomoći Ukrajini. Ali, iako SAD ne šalju oružje direktno, on je nedavno dozvolio Evropi da kupi američko oružje koje će poslati Ukrajini, potez koji, prema njegovoj administraciji, povećava pritisak na Moskvu i ubeđuje Putina da sjedne za pregovarački sto.

