I Zelenski dolazi na Aljasku? Bijela kuća razmatra da pozove ukrajinskog lidera na trilateralni samit

Donald Tramp je otvoren za održavanje trilateralnog samita na Aljasci 15. avgusta.

Izvor: OLIVIER MATTHYS / POOL/EPA

Predsjednik SAD Donald Tramp trebalo bi da se sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom 15. avgusta na Aljasci, a Bijela kuća razmatra da pozove ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog

U izvještaju se dodaje da posjeta Zelenskog nije finalizovana i da nije jasno da li će ukrajinski lider na kraju biti na Aljasci na sastancima, ali da to ostaje kao mogućnost.

Nešto kasnije iz Bijele kuće saopšteno je da je američki predsjednik Donald Tramp otvoren za održavanje trilateralnog samita na Aljasci 15. avgusta, izjavio je zvaničnik Bjele kuće, dodajući da je trenutno u planu samo bilateralni sastanak Trampa i Putina.

"Bijela kuća trenutno planira bilateralni sastanak sa Putinom na njegov zahtjev", rekao je zvaničnik, prenosi Rojters.

Visoki zvaničnik administracije izjavio je da je takav razvoj događaja "apsolutno“ moguć, prenosi NBC News.

Diplomatske aktivnosti s ciljem okončanja rata u Ukrajini intenzivirane su nakon što se Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof sastao sa Putinom u Moskvi, uoči roka koji je američki predsjednik postavio za postizanje dogovora o prekidu vatre, pod pretnjom uvođenja novih sankcija.

Tramp je, najavljujući sastanka sa Putinom izjavio da će između Rusije i Ukrajine, doći do "razmjene teritorija na dobrobit obe strane", što je Zelenski kategorički odbio.