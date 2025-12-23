Veliki protesti u Tirani, opozicija zahtijeva smjenu Edija Rame.
U Tirani u Albaniji danas su organizovani veliki protesti koji su eskalirali u demonstracije i sukobe sa policijom zbog čega je više osoba uhapšeno, piše "Euronews". Protest je organizovala glavna opoziciona partija Demokratska partija (PD) koja traži ostavku premijera Edija Rame i zamjenika premijera Belinde Baluku.
Demokratska partija je navela u svojim obraćanjima da je razlog tog zahtjeva korupcija. Demonstranti su optužili Baluku za kršenje ravnopravnosti učesnika na tenderima i javnim aukcijama zbog čega je Specijalno tužilaštvo za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala zatražilo od parlamenta da mu ukine poslanički imunitet kako bi se stvorio zakonski okvir za njeno hapšenje.
Pogledajte fotografije sa protesta u Albaniji
Bjesne protesti u Tirani zbog Edija Rame: Molotovljevi kokteli zapalili zgradu vlade (Foto)
Demokratska stranka, koja je predvodnik ovih protesta, najavljuje nastavak protesta u narednom periodu. Danas je protest eskalirao i dogodio se sukob okupljenih građana i policije, bačeno je nekoliko Molotovljevih koktela na zgradu vlade.
Izbio je manji požar nakon toga na spoljašnjem dijelu zgrade. Povređen je veći broj ljudi i uhapšene su četiri osobe zbog sumnje da su bacile Molotovljev koktel.