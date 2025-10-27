Trudna albanska AI ministarka: "Rodiće" 83 djece - asistenata

Albanska ministarka za javne nabavke, koju je kreirala vještačka inteligencija i koja nosi ime Diela, je "trudna" i "rodiće 83 AI asistenta".

Premijer Albanije Edi Rama izjavio je da je albanska ministarka za javne nabavke, koju je kreirala vještačka inteligencija i koja nosi ime Diela, "trudna" i da će "roditi 83 AI asistenta" namijenjena poslanicima albanskog parlamenta.

Rama je ovu neobičnu vijest saopštio tokom Berlinskog globalnog dijaloga na temu "Revolucionarna rješenja za turbulentna vremena", prenose albanski mediji.

"Želim da podijelim da je Diela trudna. Očekujemo 83 djece, po jednog AI asistenta za svakog člana parlamenta iz socijalističke partije. Svaki od njih će pomagati poslaniku u pripremi bilješki, predlozima i sažecima sednica kada poslanik nije prisutan. To označava novu eru integracije veštačke inteligencije u albansku politiku", naglasio je Rama.

Dodao je da očekuje "da će sistem biti potpuno funkcionalan do kraja 2026. godine".

Ministarka Diela, stvorena pomoću vještačke inteligencije, predstavljena je 11. septembra na sednici albanske Socijalističke partije.

Njena zvanična uloga je nadzor svih državnih nabavki u zemlji.

Vlada očekuje da će primena AI tehnologije učiniti nabavke "100 odsto nepotkupljivim" i da će svi tenderi i javni fondovi biti potpuno transparentni.

Građani Albanije već poznaju Dielu, jer upravlja digitalnom platformom "e-Albania", putem koje su dostupne gotovo sve državne usluge u elektronskom formatu.

