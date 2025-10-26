Stigao je Atlas: OpenAI lansirao ubicu Chrome-a, pokreće ga ChatGPT i sam izvršava zadatke

OpenAI je predstavio ChatGPT Atlas - potpuno novi AI pregledač za koji tvrdi da će promijeniti način na koji koristimo internet. Dolazi sa "agent" režimom koji sam obavlja zadatke - od rezervacija do uređivanja dokumenata.

Izvor: OpenAI

OpenAI je riješio da izazove dominaciju Google-a. Upravo je lansirao sopstveni AI pregledač pod nazivom ChatGPT Atlas, za koji tvrdi da će promeniti način na koji surfujemo internetom.

ChatGPT Atlas je od danas globalno dostupan korisnicima macOS računara, dok će verzije za Windows, iOS i Android stići uskoro.

Velika novina je "agent" režim - samostalno izvršavanje zadataka kao što su pretraga avionskih karata, rezervacije, pa čak i uređivanje dokumenata. Međutim, kako je to već bila praksa, ova funkcija će u početku biti dostupna samo ChatGPT Plus i Pro pretplatnicima.

Izvor: OpenAI

"Vjerujemo da će budućnost pretraživanja interneta izgledati upravo ovako - iskustvo konverzacije unutar pregledača može biti idealan model za to", rekao je izvršni direktor Sem Altman tokom prezentacije.

Pored njega, u prezentaciji su učestvovali i brojni članovi OpenAI tima: Vil Elsfort iz odjeljenja za istraživanje, Adam Fraj, produkt menadžer ChatGPT Search-a, Ben Gudžer, koji je ranije radio na Chrome-u i Firefox-u, dizajner interfejsa Rajan O’Rurk, kao i bivši Apple-ov inženjerDžastin Rašing i Pranav Višnu.

Prema Fraju, jedna od ključnih karakteristika novog pregledača je sistem memorije, koji omogućava da se Atlas vremenom prilagodi korisniku i postane "personalniji i korisniji". Korisnici u podešavanjima mogu upravljati "memorijom", ali i otvoriti inkognito prozore koji se na nju neće oslanjati.

Izvor: OpenAI

Agent režim se oslanja na prethodne OpenAI eksperimente u oblasti "agentske vještačke inteligencije", uključujući Operator alat, koji je omogućavao ChatGPT-ju da koristi računar korisnika, i ChatGPT Agent, namijenjen obavljanju kompleksnih zadataka poput onlajn kupovine.

Prilikom otvaranja linka iz rezultata pretrage, Atlas podrazumijevano prikazuje podijeljeni ekran - levo sajt, desno ChatGPT transkript, kako bi korisnik stalno imao "AI saputnika". Funkcija se može isključiti po želji.

ChatGPT Atlas Izvor: OpenAI.

Tokom prezentacije, prikazana je i funkciju automatskog sažimanja sadržaja veb stranica, kao i opcija "cursor chat", gde ChatGPT u realnom vremenu uređuje rečenice unutar mejlova.

"Ovo je jednostavno sjajan pregledač - brz, gladak i prijatan za korišćenje", rekao je Altman.

Počela je nova era AI pregledača

Izvor: SMARTLife

Trka u razvoju AI pregledača se ozbiljno zahuktava. OpenAI je još u julu 2024. predstavio prototip sopstvenog pretraživača, ChatGPT Search, ali su u međuvremenu i druge kompanije ušle u sličnu igru.

Perplexity je nedavno lansirao svoj Comet pregledač, koji kombinuje pretragu i asistenciju u obavljanju zadataka. Umjesto klasične liste Google rezultata, korisnici dobijaju "answer engine" koji odmah generiše jasan odgovor uz nekoliko relevantnih linkova. Comet može da analizira sve otvorene kartice, sumira video sadržaj, sortira mejlove pa čak i da obavlja kupovinu umesto korisnika.

U septembru je Google najavio da će njegov Gemini AI asistent biti dublje integrisan u Chrome, sa ciljem da uskoro automatski obavlja "dosadne zadatke" kao što su kupovina namirnica, zakazivanje termina i pravljenje rezervacija - ali bez konkretnog datuma lansiranja.

Ako se išta može zaključiti, to je da nas čeka nova era AI pregledača - i da borba između OpenAI-ja, Google-a i Perplexity-ja tek počinje.